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Morbus Parkinson

Schüttellähmung: Wenn die Nerven verrücktspielen

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
27.04.2026 15:05
MRgFUS gegen das Zittern: Ultraschallwellen werden im Gehirn gezielt gebündelt.
MRgFUS gegen das Zittern: Ultraschallwellen werden im Gehirn gezielt gebündelt.(Bild: Inselspital)
Porträt von Sonja Jakubowics
Von Sonja Jakubowics

Parkinson übernimmt schleichend die Kontrolle über den Körper und verändert das Leben grundlegend. Mittlerweile sprechen auch Promis offen über ihre Erkrankung. Neben Medikamenten gibt es moderne Verfahren, die das Zittern lindern und den Alltag von Betroffenen erleichtern.

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Etwa 25.000 Menschen in Österreich leben mit der Parkinsonkrankheit, Männer häufiger als Frauen. Für sie verläuft der Alltag alles andere als einfach. Es ist ein ständiges Pendeln zwischen Stabilität und plötzlichem Kontrollverlust über die motorischen Fähigkeiten ihres Körpers. Denn die Symptome treten unvermittelt auf. Was eben noch selbstverständlich war, gerät ins Stocken: Bewegungen werden langsamer, Hände beginnen zu zittern. Es ist dieser abrupte Wechsel, der das Leben mit dieser „Schüttellähmung“ unberechenbar macht.

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