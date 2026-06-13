Golden Fly Series in Innsbruck heute im LIVESTREAM

Saisonauftakt der Golden Fly Series in Innsbruck! Heute ist die
Weltelite im Stabhoch- und Weitsprung mit einem Weltklasse-Event zurück auf der Innsbrucker Prachtmeile, der Maria-Theresien-Straße. Auf der WA-zertifizierten größten mobilen Leichtathletikanlage der Welt, „The FlySwat™“, kämpfen die Athleten um wichtige Weltranglistenpunkte für Europameisterschaften in Birmingham. Wir übertragen LIVE (siehe Video).
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