„Verändert alles!“ WM-Regel stört Schweinsteiger

„Passspiel plötzlich holprig“

Noch mehr störte den Weltmeister von 2014 aber, dass während der Trinkpausen auch noch das Spielfeld gewässert wurde. „Dadurch verändert sich alles schon ein bisschen. Der Ball flutscht da schneller. Du musst dich als Spieler neu orientieren. Ein paar Minuten davor ist der Ball vielleicht nicht ganz so schnell unterwegs. Und nach dieser Pause ist er dann wieder ganz schnell unterwegs. Ich habe bemerkt, dass das Passspiel nach diesen Wasserpausen holprig war. Ich finde die Idee nicht so gut, warum man den Platz da so sehr nass macht“, so Schweinsteiger.