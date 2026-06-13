„Verändert alles!“ WM-Regel stört Schweinsteiger

„Das verändert alles“, schimpfte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, als im Duell zwischen Gastgeber Kanada und Bosnien-Herzegowina (1:1) während der Trinkpause plötzlich die Wassersprenger losgingen. Vieles ist neu bei dieser WM – doch einige neue Regeln sind für Spielern, Fans und Experten offenbar nicht nachvollziehbar ...
„Das hat mich ein bisserl gestört: Diese Wasserpausen! Sind ja nicht 40 Grad hier und Luftfeuchtigkeit bei 100. Und da machen die dann Pause? Wenn’s hier 50 Grad hat, dann braucht man natürlich Pausen. Schon ein bisschen fragwürdig, die Regelung, wenn das Wetter eigentlich gut ist“, kritisierte Schweinsteiger während der Übertragung des Spiels.
Immerhin herrschten in Toronto perfekte Fußball-Bedingungen mit 25 Grad, Sonnenschein und einer Luftfeuchtigkeit von 48 Prozent.
„Passspiel plötzlich holprig“
Noch mehr störte den Weltmeister von 2014 aber, dass während der Trinkpausen auch noch das Spielfeld gewässert wurde. „Dadurch verändert sich alles schon ein bisschen. Der Ball flutscht da schneller. Du musst dich als Spieler neu orientieren. Ein paar Minuten davor ist der Ball vielleicht nicht ganz so schnell unterwegs. Und nach dieser Pause ist er dann wieder ganz schnell unterwegs. Ich habe bemerkt, dass das Passspiel nach diesen Wasserpausen holprig war. Ich finde die Idee nicht so gut, warum man den Platz da so sehr nass macht“, so Schweinsteiger.
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