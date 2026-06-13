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Krank nach der Reise: Das sollten Sie wissen!

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
13.06.2026 10:00
Vor allem nach Reisen in tropische Regionen ist bei Krankheitssymptomen wie Fieber Vorsicht ...
Vor allem nach Reisen in tropische Regionen ist bei Krankheitssymptomen wie Fieber Vorsicht geboten.(Bild: Krone Kreativ/stock.adobe.com)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Rund 100 Millionen Menschen reisen jedes Jahr in tropische Regionen, viele kommen krank zurück. Fieber, Durchfall oder Hautausschläge sind häufig. Wichtig ist, Symptome richtig einzuordnen – denn hinter harmlosen Beschwerden können auch ernsthafte Infektionen stecken.

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Hinter harmlosen Beschwerden stecken mitunter schwerwiegende Infektionen. Wer nach einer Reise erkrankt, kann mit genauer Beschreibung der Symptome bereits wichtige Hinweise für die ärztliche Abklärung liefern. Von zentraler Bedeutung sind hier Beginn und Verlauf der Beschwerden, wie Dr. Christina Geiger und Dr. Lisa Kriegl, Klinische Abteilung für Infektiologie der Med. Uni Graz, im Fachmagazin „Ärzte Krone“ berichten.

Viele Infektionen treten innerhalb weniger Tage oder Wochen nach der Rückkehr auf – etwa Malaria, Dengue, Chikungunya oder Typhus. Art und Dauer der Symptome liefern wichtige Hinweise auf die Ursache: Während akute Durchfallerkrankungen meist durch Bakterien oder Viren verursacht werden, sprechen länger anhaltende Magen-Darm-Beschwerden eher für eine parasitäre Infektion.

Ebenfalls wichtig sind Reiseziel und -dauer sowie mögliche Risiken vor Ort, etwa Insektenstiche, Kontakte mit Süßwasser oder Tieren. Auch Impfungen und eine Malariaprophylaxe spielen für die Einordnung eine wichtige Rolle. Dennoch sollte die Diagnostik nicht ausschließlich auf die Reise fokussiert werden. Auch Infektionen wie Grippe, Covid-19 oder Harnwegsinfekte treten häufig auf.

Bei Fieber unbedingt Malaria ausschließen
Wer nach einem Aufenthalt in einem Malariagebiet Fieber entwickelt, sollte sich möglichst innerhalb von 24 Stunden ärztlich untersuchen lassen. Eine rasche Abklärung ist wichtig, da schwere Malariaverläufe lebensbedrohlich sein können. Der Parasit Plasmodium falciparum (übertragen von der Anopheles-Mücke) ist für die meisten schweren Verläufe verantwortlich. Eine korrekt durchgeführte Malariaprophylaxe reduziert das Risiko einer Erkrankung erheblich.

Treten neben Fieber auch Hautausschläge sowie Gelenk- oder Muskelschmerzen auf, kann dies auf Infektionskrankheiten wie Dengue, Chikungunya oder Rickettsiosen hinweisen. Auch andere bakterielle Infektionen kommen als mögliche Ursache infrage.

Durchfall ist häufig und meist harmlos
Durchfall gehört zu den häufigsten Reiseerkrankungen. Die meisten Verläufe sind unkompliziert und bessern sich innerhalb weniger Tage von selbst. Hinter einer Infektion stecken oft Bakterien wie Escherichia coli (E. coli), Campylobacter oder Salmonellen, mitunter auch Viren wie Noro- oder Rotaviren.

Wichtig ist hier, ausreichend Flüssigkeit und Elektrolyte zu ersetzen. Medikamente werden nur in bestimmten Situationen eingesetzt. Dauern die Beschwerden länger an, müssen andere Ursachen in Betracht gezogen werden, wie z. B. Parasiten (Giardien, Amöben).

Hautveränderungen richtig erkennen
Viele Hautveränderungen nach Reisen sind harmlos – etwa Insektenstiche oder kleine Infektionen nach Verletzungen. Treten jedoch Fieber und Hautausschlag gemeinsam auf, sollte eine ärztliche Abklärung erfolgen. Besonders kleine punktförmige Blutungen in der Haut können ein Warnsignal sein.

Auch das Erscheinungsbild des Ausschlags gibt wichtige Hinweise: Ein fleckiger, flächiger Hautausschlag kann nach Aufenthalten in Asien oder Lateinamerika auf Dengue oder Chikungunya hinweisen. Nach Afrikareisen zählen Rickettsiosen (bakterielle Infektionskrankheit, meist durch Zecken o. Ä. übertragen) zu den wichtigsten Ursachen.

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Diagnostische Abklärung rasch und gezielt
Die Basisuntersuchungen umfassen: Blutbild, Bestimmung der Entzündungswerte sowie Leber- und Nierenparameter. Ergänzend können gezielte Tests z. B. auf Malaria und Dengue durchgeführt werden. Direkte Erregernachweise (Mikroskopie, Antigen- oder PCR-Tests) sind besonders in der Akutphase aussagekräftig.

Sinnvoll sind bei anhaltendem Durchfall Stuhluntersuchungen, bei Hautveränderungen mitunter die Entnahme einer Gewebeprobe. Bei unklaren oder schweren Verläufen frühzeitig ein spezialisiertes Zentrum aufsuchen!

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