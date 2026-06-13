Krank nach der Reise: Das sollten Sie wissen!

Bei Fieber unbedingt Malaria ausschließen

Wer nach einem Aufenthalt in einem Malariagebiet Fieber entwickelt, sollte sich möglichst innerhalb von 24 Stunden ärztlich untersuchen lassen. Eine rasche Abklärung ist wichtig, da schwere Malariaverläufe lebensbedrohlich sein können. Der Parasit Plasmodium falciparum (übertragen von der Anopheles-Mücke) ist für die meisten schweren Verläufe verantwortlich. Eine korrekt durchgeführte Malariaprophylaxe reduziert das Risiko einer Erkrankung erheblich.