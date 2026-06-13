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Zukünftiger Weltmeister lebt und spielt in Wien

Sport-Mix
13.06.2026 18:00
Mit 20 Jahren zählt Vincent Keymer zu den besten Schachspielern der Welt.
Mit 20 Jahren zählt Vincent Keymer zu den besten Schachspielern der Welt.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Österreich gegen Deutschland zählt auch im Schach zu den ewigen Klassikern. Vom ersten WM-Duell an zieht sich das bis heute. Mit Vincent Keymer lebt der aktuell beste Großmeister aus Deutschland seit Jahren in Wien. Dem 20-Jährigen trauen viele den Weltmeistertitel zu. Nun zeigte er im Teesalon der Wiener Staatsoper sein Können. 

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„Schwarz-Weiß-Denken hilft nicht wirklich weiter, weder beim Schach noch im Leben.“ Mit seinen 21 Jahren ist Vincent Keymer nicht nur Schach-Großmeister und aktuelle Nummer sechs der Weltrangliste, sondern auch Wahl-Österreicher. Als solcher stellte er sich im historischen Teesalon der Wiener Staatsoper einem Blitzschach-Duell mit Österreichs Jung-Talenten Lukas Dotzer, Peter Balint, Laurenz Borrmann und Robert Ernst.

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