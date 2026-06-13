Zum Start: Wie wir unser Herz topfit halten können

Der menschliche Körper ist ein Meisterwerk. In der neuen „Krone bunt“-Serie beleuchten wir ab sofort jeden Sonntag einen Teil des Körpers – von Herz bis Hirn, von Knie bis Schulter. Experten berichten über den aktuellen Wissensstand, und wir geben Tipps, was Sie täglich für Ihre Gesundheit tun können. Zum Start dreht sich alles um unser Herz.
Es ist der am härtesten arbeitende Muskel unseres Körpers. Im Laufe eines Lebens schlägt das Herz rund drei Milliarden Mal und pumpt täglich mehr als 7000 Liter Blut durch den Kreislauf. Ununterbrochen, rund um die Uhr, solange wir leben. Das Hochleistungsorgan passt seine Leistung in Sekunden an Belastung, Stress und Ruhe an.
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