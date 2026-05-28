Wissenslücken bei den eigenen Blutdruck-Werten

Lebensstilmaßnahmen sind nötig

Was lässt sich gegen Hypertonie unternehmen? „Ein gesunder Lebensstil trägt wesentlich dazu bei, den Blutdruck positiv zu beeinflussen und das Risiko für Folgeerkrankungen zu verringern. Regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung, weniger Salz, der Verzicht auf Nikotin sowie ein bewusster Umgang mit Stress leisten einen wichtigen Beitrag zur Herzgesundheit. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, können ärztlich verordnete Medikamente den Blutdruck zusätzlich wirksam regulieren“, betont Prim. Dr. Johann Sipötz, Kardiologe und Vorstand der 2. Medizinischen Abteilung des Hanusch-Krankenhauses der ÖGK in Wien.