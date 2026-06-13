Wie man Pleite-Betriebe wieder profitabel macht

Eine Investorengruppe übernimmt insolvente Produktionsunternehmen in Österreich und will sie wieder auf Vordermann bringen – zuletzt etwa den Industrieofenbauer Hofmann aus Hellmonsödt. Wie das gelingen kann, erklärt Geschäftsführer Thomas Pleli im „Krone“-Gespräch.
Die Kosten sind zu hoch, die Aufträge zu gering – das führt bei vielen Unternehmen geradewegs in die Insolvenz. Insgesamt 850 Firmen schlitterten in Oberösterreich im Vorjahr in die Pleite. Die Investorengruppe Pure Investments hält genau nach solchen gescheiterten heimischen Produktionsbetrieben Ausschau, kauft sie – und will sie wieder profitabel machen.
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