Pfefferspray löst Einsatz bei Hauptbahnhof aus

Das Pfefferspray soll im Zuge einer Auseinandersetzung in die Luft in der Eingangshalle des Klagenfurter Hauptbahnhofes gelangt sein. „Wir haben auf den Kameras gesehen, dass jemand einen Gegenstand im Bereich der WC-Anlagen gezückt hat und dann damit herum sprühte“, informiert Polizeisprecherin Kristina Kapellari. Die Beamten gehen von einem Pfefferspray aus.