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Atemwege gereizt

Pfefferspray löst Einsatz bei Hauptbahnhof aus

Kärnten
13.06.2026 17:23
Die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof.
Die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof.(Bild: Jana Kruse)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Polizei, Feuerwehr und Rettung sind aktuell am Klagenfurter Bahnhof vor Ort. Die Halle ist aufgrund eines Einsatzes gesperrt. Grund soll umherwirbelndes Pfefferspray sein, das sich nach einer Auseinandersetzung am Boden der Eingangshalle abgesetzt hat. Mehrere Personen zeigten Reizungen der Atemwege.

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Das Pfefferspray soll im Zuge einer Auseinandersetzung in die Luft in der Eingangshalle des Klagenfurter Hauptbahnhofes gelangt sein. „Wir haben auf den Kameras gesehen, dass jemand einen Gegenstand im Bereich der WC-Anlagen gezückt hat und dann damit herum sprühte“, informiert Polizeisprecherin Kristina Kapellari. Die Beamten gehen von einem Pfefferspray aus. 

Mittel durch Bewegung aufgewirbelt
Das Selbstverteidigungsmittel, das Schleimhäute ätzt, soll sich in weiterer Folge auf den Boden der Halle abgelegt haben. „Dadurch, dass am Bahnhof viele Leute unterwegs sind, wurde es immer wieder aufgewirbelt“, berichtet die Polizei. Das Spray habe so dann auch die Atemwege von Besuchern angegriffen – einige zeigten Beschwerden.

Daraufhin wurde der Bahnhofseingang und die Halle großräumig abgesperrt. Gefahrenstoffkundige Organe aus der Steiermark wurden alarmiert –  sind aktuell dabei, die Halle von dem ätzenden Mittel zu säubern. Auch eine Fahndung nach der Person mit dem Pfefferspray wurde eingeleitet. 

Der kontaminierte Bereich wurde abgesperrt.
Der kontaminierte Bereich wurde abgesperrt.(Bild: Jana Kruse)

„Wir gehen davon aus, dass wir die Sperre bald wieder aufheben können“, so  Kapellari. Der Zugverkehr wurde durch den Einsatz nicht behindert. Besucher konnten auch an anderen Eingängen zu den Gleisen gelangen. 

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