Prinzessin Charlotte flogen bei Parade Herzen zu

Mit ihren zarten elf Jahren steht Prinzessin Charlotte in Sachen Anmut und Eleganz ihrer Mama Kate nämlich um nichts mehr nach! Im weißen Sommerkleidchen mit Bubikragen und hellblauen Details, die liebevoll auf den wunderschönen Look der Prinzessin von Wales abgestimmt waren, sah die einzige Tochter des Thronfolgerpaares nämlich einfach zauberhaft aus.