Prinzessin Charlotte flogen bei Parade Herzen zu

Faxen-König Louis zeigte sich ausnahmsweise ganz zahm, während Prinz George in seiner Rolle als künftiger Thronfolger aufging. Doch alle Herzen flogen bei der diesjährigen Geburtstagsparade für König Charles in Wahrheit Prinzessin Charlotte zu! Denn die Elfjährige sah nicht nur zauberhaft aus, sie bewies auch, dass sie den royalen Dreh längst drauf hat.
Mit ihren zarten elf Jahren steht Prinzessin Charlotte in Sachen Anmut und Eleganz ihrer Mama Kate nämlich um nichts mehr nach! Im weißen Sommerkleidchen mit Bubikragen und hellblauen Details, die liebevoll auf den wunderschönen Look der Prinzessin von Wales abgestimmt waren, sah die einzige Tochter des Thronfolgerpaares nämlich einfach zauberhaft aus.
Charlotte strahlte mit Kate um die Wette
Dazu trug Charlotte weiße Ballerinas und eine große, weiße Schleife im gelockten Haar, das sie nur zur Hälfte zurückgebunden hatte. Ihr Handgelenk zierte ein zartes Perlenarmband – ein deutlicher Hinweis darauf, dass Charlotte langsam aber sicher aus den Schuhen des kleinen Mädchens herauswächst.
Doch vor allem mit ihrem strahlenden Lächeln à la Mama Kate sorgte die Prinzessin am Samstag für Begeisterung bei den Royal-Fans, die unter anderem im Netz ihre Begeisterung ausdrückten.
„Eleganz und Anmut ihrer Mutter“
„So majestätisch. Sie wird später einmal eine umwerfende Schönheit sein. Was für eine wunderschöne Prinzessin Charlotte!“, schrieb ein Fan etwa auf X, während ein anderer schlicht feststellte: „Prinzessin Charlotte sieht bildhübsch aus.“
Noch einer schrieb bewundernd: „Prinzessin Charlotte ist das Ebenbild ihres Vaters und ihrer Urgroßmutter Königin Elizabeth II., und besitzt die unverkennbare Eleganz und Anmut ihrer Mutter, Prinzessin Catherine.“
Im Ringelshirt zum Geburtstag
Erst im Mai feierte Charlotte ihren elften Geburtstag. Zur Feier des Tages veröffentlichten Kate und William auf Instagram ein Bild, das die legere Seite der Prinzessin zeigt.
Denn während Charlotte am Samstag durch noble Zurückhaltung glänzte, präsentierte sich das Geburtstagskind auf dem Foto mit leicht zerzaustem Haar, frechem Grinsen im Gesicht und im süßen Ringel-Shirt.
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