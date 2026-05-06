Kryptowerte als Erbe? Sichern, bevor alles weg ist

Heutzutage geht es beim Thema Erben nicht mehr nur um Haus, Sparbuch und Bares – mittlerweile setzen ja viele Menschen auch auf Kryptowerte. Wie aber findet man verstecktes Kryptovermögen, haben Erben auch darauf einen Anspruch und wie geht das alles überhaupt mit dieser digitalen Hinterlassenschaft nach einem realen Tod? Wir wissen Bescheid!
Digitale Kryptoverlassenschaften werden zunehmend zur Normalität: „Die Fallzahlen steigen rasant“, weiß Dr. Bernhard Haslhofer vom Forschungsinstitut Complexity Science Hub in Wien. Und wenn es einer weiß, dann er: Haslhofer ist auch allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Informationstechnik.
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