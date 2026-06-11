Nicht nur Raucherhusten! COPD kostet Menschenleben

„Betroffene haben chronischen Husten und Auswurf – häufig mit Abhusten des Schleims besonders morgens bzw. nach dem Aufstehen sowie Atemnot. Diese ist anfangs nur bei Belastung spürbar, später dann durchgängig“, erklärt Dr. Christian Maté, Allgemeinmediziner und Vorsorgeexperte aus Wien. Diese Anfangssymptome werden allerdings oft nicht erkannt oder nicht ernst genommen. Anhaltende Erkältungssymptome oder der vermeintlich harmlose Raucherhusten können jedoch auf eine COPD hinweisen und sollten abgeklärt werden.

Symptome bleiben unbekannt und unbeachtet

Viele wissen daher nichts von ihrer Erkrankung. Schätzungen zur Dunkelziffer bewegen sich europaweit um die 80 Prozent. Und auch der Zusammenhang von Rauchen und COPD ist in der Bevölkerung nicht ausreichend bekannt, obwohl bei 7 von 10 Betroffenen Tabakrauch für die Entstehung der Erkrankung verantwortlich zeichnet.