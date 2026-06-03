Genitalverstümmelung wird künftig dokumentiert

In Österreich ist Genitalverstümmelung strafbar, auch wenn sie im Ausland begangen wurde. Harald Schlögel, Erster Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, sagte, dass Ärztinnen und Ärzte verpflichtet seien, Anzeige zu erstatten, wenn sie „(...) von der schweren Körperverletzung“ erfahren. Entscheidend sei das rechtzeitige Erkennen, ergänzte Bauer. „Daher wurde auch ein Handlungsleitfaden für Fachkräfte, Behörden und Institutionen erarbeitet und in einem nächsten Schritt die Informations- und Dokumentationspflicht im Eltern-Kind-Pass festgeschrieben.“ Diese soll ab dem 1. Oktober gelten.