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Pride-Besucher nass

Wilde Regenwalze zieht über Bundeshauptstadt

Wien
13.06.2026 11:51
Porträt von krone.at
Von krone.at

Genau zum Start der Pride ist eine Unwetterzelle über die Bundeshauptstadt gezogen. Starke, kurz anhaltende Regenschauer sorgten am Samstag immer wieder für Nässe, in Teilen Wiens galt sogar eine Hagel-Warnung. Die Besucherinnen und Besucher lassen sich vom Unwetter jedoch nicht die gute Laune verderben.

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Derzeit zieht eine Regenwalze über Teile Österreichs. Regenschauer und Sturmböen wüteten vor allem in Wien. GeoSphere Austria warnte vor Gewittern, in Teilen der Stadt war sogar von Hagel die Rede.

Pride-Besucher bangen um Sonnenschein
Im Laufe des Nachmittags sollen die Regenschauer nachlassen: „Am Nachmittag geht die Schauerneigung dann nach und nach zurück und langsam lösen sich auch die Wolken auf. Im Süden sowie ganz im Westen ist es freundlicher und Schauer bleiben die Ausnahme“, so die Meteorologen.

Besucherinnen vom Regen erwischt
Darauf hoffen wohl auch die Besucherinnen und Besucher der Pride: Bereits seit den Morgenstunden versammeln sich die Teilnehmenden zwischen Rathausplatz, Burgtheater und Franz-Josefs-Kai. Seit 12 Uhr zieht die Parade entgegen der Fahrtrichtung des Rings durch die Innenstadt. Vier Stunden lang führt die Route vom Rathausplatz über Parlament, Heldenplatz, Oper und Stubenring bis zur Urania, weiter über Schwedenplatz und Franz-Josefs-Kai zurück in Richtung Schottentor.

Die Besucherinnen und Besucher lassen sich vom Regen nicht beirren.
Die Besucherinnen und Besucher lassen sich vom Regen nicht beirren.(Bild: Imre Antal)
Ein nasser Start für die Parade.
Ein nasser Start für die Parade.(Bild: Imre Antal)
Seit 12 Uhr zieht die Parade über den Ring.
Seit 12 Uhr zieht die Parade über den Ring.(Bild: Imre Antal)

Regenschirme am Rathausplatz verboten
Gegen 16 Uhr wird der Paradezug wieder am Rathausplatz erwartet. Am Rathausplatz findet die Pride Celebration statt, bei der unter anderem die beiden ESC-Stars JJ und Conchita Wurst auftreten werden. Dort sind aus Sicherheitsgründen keine Regenschirme erlaubt, weshalb sich Regenponchos und Wechselkleidung empfehlen.

Temperaturen angenehm
Vom Regen abgesehen erreichen die Temperaturen am Samstag 20 bis 26 Grad. In Wien werden Höchstwerte um die 22 bis 24 Grad erwartet. Dazu weht zeitweise ein lebhafter Westwind.

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