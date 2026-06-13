Wilde Regenwalze zieht über Bundeshauptstadt

Besucherinnen vom Regen erwischt

Darauf hoffen wohl auch die Besucherinnen und Besucher der Pride: Bereits seit den Morgenstunden versammeln sich die Teilnehmenden zwischen Rathausplatz, Burgtheater und Franz-Josefs-Kai. Seit 12 Uhr zieht die Parade entgegen der Fahrtrichtung des Rings durch die Innenstadt. Vier Stunden lang führt die Route vom Rathausplatz über Parlament, Heldenplatz, Oper und Stubenring bis zur Urania, weiter über Schwedenplatz und Franz-Josefs-Kai zurück in Richtung Schottentor.