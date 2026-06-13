Harper Beckham blitzte bei Bruder Brooklyn ab!

Ein Sprecher von Brooklyn und Nicola teilte der „PageSix“ jedenfalls mit, man sei sich sicher: „Dass die Fotografen vor Ort waren, als der Brief persönlich abgegeben wurde, sagt alles – das wurde für die Kameras choreografiert.“

Becks will nicht über Familienzwist sprechen

David Beckham weigerte sich erst kürzlich in einem Interview mit „Variety“, das anlässlich seiner „Walk of Fame“-Ehrung geführt wurde, über den Streit mit seinem Sohn zu sprechen.