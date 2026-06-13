Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Besuch in L.A.

Harper Beckham blitzte bei Bruder Brooklyn ab!

Society International
13.06.2026 17:51
Harper Beckham wollte nach der Zeremonie am „Walk of Fame“ bei Bruder Brooklyn vorbeischauen – ...
Harper Beckham wollte nach der Zeremonie am „Walk of Fame“ bei Bruder Brooklyn vorbeischauen – jedoch vergeblich!(Bild: APA/AFP/LISA O'CONNOR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Fronten im Hause Beckham sind weiter verhärtet – und sogar mehr denn je zuvor. Denn nachdem Papa David am Freitagabend einen Stern am berühmten „Walk of Fame“ erhalten hatte, wollte Tochter Harper ihren Bruder Brooklyn treffen. Doch vergeblich!

0 Kommentare

Es war ein Familienmoment wie aus dem Bilderbuch und doch war er getrübt. Denn als David Beckham am Freitag am berühmten „Walk of Fame“ seinen Stern enthüllen durfte, waren seine Kinder dabei. Nur einer fehlte: der älteste Beckham-Spross Brooklyn.

Harper wollte Brooklyn besuchen – vergeblich!
Anfang des Jahres brach der 27-Jährige öffentlich mit seinen berühmten Eltern. Eine Versöhnung scheint seitdem ausgeschlossen. Selbst die Bemühungen von Schwester Harper laufen ins Leere.

Harper Beckham posierte mit ihren Brüdern sowie David und Victoria Beckham am „Walk of Fame“: ...
Harper Beckham posierte mit ihren Brüdern sowie David und Victoria Beckham am „Walk of Fame“: Nur Brooklyn fehlte!(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)

Die 14-Jährige, die bei der Zeremonie zu Ehren ihres Papas in einem rosaroten Slipdress verzauberte, wollte nach der feierlichen Enthüllung des Beckham‘schen Sterns nämlich noch ihren Bruder treffen.

Bilder, die die „PageSix“ veröffentlichte, zeigen Harper beim Vorfahren vor der Villa ihres Bruders in Los Angeles. Harper trägt dabei immer noch ihr pinkes Outfit, nähert sich dem Anwesen, muss aber unverrichteter Dinge wieder abfahren.

Beim Versuch, ihren Bruder Brooklyn in seiner Villa anzutreffen, trug Harper noch immer ihr ...
Beim Versuch, ihren Bruder Brooklyn in seiner Villa anzutreffen, trug Harper noch immer ihr pinkes Outfit. Doch ihr Bruder war nicht daheim.(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)

„Wurde für Kameras choreografiert“
Wie ein Insider der Promi-Seite verriet, seien Brooklyn und seine Ehefrau Nicola Peltz zu diesem Zeitpunkt gar nicht zu Hause gewesen, sondern verreist. Ein Zufall? Oder war die Reise des Paares etwa extra so geplant, um unliebsame Treffen mit den Beckhams zu vermeiden?

Ein Sprecher von Brooklyn und Nicola teilte der „PageSix“ jedenfalls mit, man sei sich sicher: „Dass die Fotografen vor Ort waren, als der Brief persönlich abgegeben wurde, sagt alles – das wurde für die Kameras choreografiert.“

Becks will nicht über Familienzwist sprechen
David Beckham weigerte sich erst kürzlich in einem Interview mit „Variety“, das anlässlich seiner „Walk of Fame“-Ehrung geführt wurde, über den Streit mit seinem Sohn zu sprechen.

Lesen Sie auch:
Victoria Beckham, David Beckham und Tom Cruise posierten gemeinsam bei der Zeremonie.
Gar nicht ihr Stern?
Victoria Beckham scherzt bei Davids Ehrung
12.06.2026
„Beste Mama“
Beckham kontert explosive Vorwürfe von Brooklyn
06.05.2026

Der Ex-Kicker wurde gefragt, wie er mit der „bissigen“ Medienberichterstattung über den „Familienstreit“ umgehe, und antwortete knapp: „Ehrlich gesagt, tut es mir leid, dass ich Sie unterbreche, aber das ist eine private Angelegenheit. Das ist das Einzige, über das ich nicht sprechen möchte.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
13.06.2026 17:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
210.473 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
110.914 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
84.272 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1174 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
1014 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
972 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Mehr Society International
Bei Besuch in L.A.
Harper Beckham blitzte bei Bruder Brooklyn ab!
„Von Madonna zur Hure“
Ratajkowski sorgt mit wildem Sex-Essay für Wirbel
„Haut wurde gelb“
Nach Riesen-Tattoo: MGK wurde plötzlich sehr krank
Gar nicht ihr Stern?
Victoria Beckham scherzt bei Davids Ehrung
Schlafzimmer-Work-out!
Der brutale Trainings-Plan von Model Adriana Lima
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf