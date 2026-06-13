Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze

Man gehe nicht davon aus, dass der militärische Aufschlag lediglich der Schau diene. Vielmehr ziele Moskau darauf ab, „Fähigkeiten für eine künftige großangelegte Konfrontation mit der NATO aufzubauen“, heißt es etwa aus Schweden. Diese Einschätzung wird von finnischen Experten geteilt. Samu Paukkunen vom Finnish Institute of International Affairs (FIIA) formulierte es auf einer Konferenz drastisch: „Seien wir ehrlich: Russland hat alle Regeln gebrochen.“ Das Aufstocken der Brigaden auf Divisionen, deute darauf hin, dass Russland sich auf einen großen Krieg vorbereite.