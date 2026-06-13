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Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze

Außenpolitik
13.06.2026 13:30
Porträt von Alexander Krenn
Von Alexander Krenn

Im hohen Norden intensiviert sich die russische Bedrohung. Wladimir Putin rüstet entlang der Grenzen zu den NATO-Mitgliedern Finnland und Norwegen in alarmierendem Tempo auf – während sich die USA vom europäischen Kontinent zusehends lossagen.

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Das belegen umfangreiche Recherchen eines Medienverbunds aus Skandinavien und dem Baltikum, die aktuelle Satellitenbilder ausgewertet haben. Sicherheitsexperten schlagen Alarm und warnen eindringlich vor einer neuen Eskalationsstufe.

Wo in jüngster Vergangenheit noch dichter Wald stand, zeigen Aufnahmen nun großflächige Rodungen und Fundamente für neue Militäranlagen, die im Eiltempo errichtet werden. Die neuen Strukturen seien innerhalb weniger Monate entstanden und darauf ausgelegt, große Mengen schwerer Ausrüstung dauerhaft und wettergeschützt direkt an der NATO-Grenze unterzubringen. 

Im Eiltempo werden Militärbasen gebaut
Die Aufnahmen aus dem Weltraum offenbaren eine gewaltige Expansion. Allein an der über 1300 Kilometer langen Grenze zu Finnland könnten die ausgebauten Stützpunkte künftig rund 80.000 Soldaten beherbergen. Das wäre eine Vervierfachung der bisherigen Kapazität von etwa 20.000 Mann, wie der finnische Generalleutnant Pasi Välimäki gegenüber dem Rechercheverbund erklärte. 

Stützpunkte werden innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft:

Die nordischen Geheimdienste gehen davon aus, dass der Kreml aktuell Anlagen für insgesamt 115.000 Soldaten baut. Konkrete Angriffspläne seien jedoch nicht aufgedeckt worden. Der Großteil der russischen Streitkräfte sei zudem in der Ukraine gebunden. Geheimdienste stufen jedoch die kommenden ein bis drei Jahre jedoch als „gefährlichste Phase“ ein.

Man gehe nicht davon aus, dass der militärische Aufschlag lediglich der Schau diene. Vielmehr ziele Moskau darauf ab, „Fähigkeiten für eine künftige großangelegte Konfrontation mit der NATO aufzubauen“, heißt es etwa aus Schweden. Diese Einschätzung wird von finnischen Experten geteilt. Samu Paukkunen vom Finnish Institute of International Affairs (FIIA) formulierte es auf einer Konferenz drastisch: „Seien wir ehrlich: Russland hat alle Regeln gebrochen.“ Das Aufstocken der Brigaden auf Divisionen, deute darauf hin, dass Russland sich auf einen großen Krieg vorbereite.

Wo Putin baut

  • Konkret wurden im russischen Petschenga, nur rund zehn Kilometer von der norwegischen Grenze in Lappland entfernt, neue Kasernen und große Ansammlungen von Militärgerät ausgemacht. Die dortige Kapazität soll von bisher 7000 auf bis zu 17.000 Soldaten anwachsen.
  • Ein ähnlicher Ausbau der militärischen Infrastruktur ist auch in den Ortschaften Sapernoje und Luga an der russisch-finnischen Grenze zu beobachten.
  • In Kirillowskoje, etwa 70 Kilometer von der finnischen Grenze entfernt, wurde zudem eine gänzlich neue Kaserne errichtet.
  • Mit großem Argwohn beobachtet die Militärallianz auch die Bauarbeiten bei Petrozavodsk (siehe Tweet oben).
  • An der Auswertung der brisanten Satellitendaten waren Journalisten der Sender DR (Dänemark), Delfi (Estland), SVT (Schweden), Yle (Finnland) sowie NRK (Norwegen) beteiligt.

Der norwegische General Eirik Kristoffersen sagte gegenüber dem Sender NRK, „dass nach dem Ende des Krieges in der Ukraine ein anderes Russland an unserer Grenze stehen wird“. Und führte aus: „Im schlimmsten Fall stehen wir einem Russland gegenüber, das über kampferfahrene Soldaten verfügt, eine auf Hochtouren laufende Kriegswirtschaft besitzt und schneller an unseren Grenzen präsent sein kann, als wir es uns vorgestellt haben.“

USA widersprechen europäischen Partnern
Ausgerechnet die USA teilen diese Einschätzungen nicht. Unter Präsident Donald Trump distanzierte sich der mächtigste NATO-Staat schrittweise von dem Bündnis. Während Putin seine Präsenz an der Ostflanke zu Europa ausbaut, zieht Washington Soldaten und Kriegsgerät vom Kontinent ab.

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Erst vor wenigen Tagen hatte der oberste militärische Befehlshaber der NATO in Europa, US-General Alexus G. Grynkewich, von einer „ungesunden Abhängigkeit“ des Streitkräftemodells der Allianz von US-Truppen gesprochen. Die Bedrohung aus Moskau beschwichtige er: „Russland weiß, dass es keinen Erfolg haben wird, und wird ein solches Risiko gar nicht erst eingehen.“ Der „New York Times“ zufolge plant Trump, die Zahl der Flugzeuge und Kriegsschiffe, die Washington für NATO-Einsätze in Europa zur Verfügung stellt, um ein Drittel zu reduzieren. Ein fatales Signal.

Zumal Russland die Verteidigungsmechanismen Europas zunehmend testet. In der jüngeren Vergangenheit verletzten russische Kampfjets wiederholt den Luftraum Estlands und Litauens und flogen gezielt auf die polnische Grenze zu. Ergänzt wird dies durch massive GPS-Störungen über der südlichen Ostsee, Sabotageverdacht an Unterseekabeln und mysteriöse Drohnenflüge über militärischen Anlagen. 

Die Karte zeigt die NATO-Mitgliedsstaaten in Europa und Nordamerika sowie drei Beitrittsbewerber. Insgesamt sind 32 Länder als Mitglieder markiert. Die Ukraine, Georgien und Bosnien-Herzegowina sind als Bewerber hervorgehoben. Quelle: APA.

Die NATO und Russland teilen im hohen Norden eine gemeinsame Grenze von mehr als 1500 Kilometern. Bereits zuvor hatte Russland versucht, die Region durch die gezielte Schleusung von Migranten an die finnische Grenze zu destabilisieren. Die massive militärische Aufrüstung wird nun als nächste, weitaus gefährlichere Stufe dieser hybriden Strategie gesehen.

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