Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer

Dass der Kremlchef mittlerweile immer häufiger öffentlich von einem „baldigen Ende“ des Krieges in der Ukraine spricht, hat freilich mit der Unzufriedenheit im Land zu tun. Der innenpolitische Druck hinterlässt Spuren: „Wir hören Berichte über zusätzliche Luftabwehrsysteme rund um Putins Residenzen. Es gibt lange Phasen, in denen er überhaupt nicht öffentlich auftritt. (...) Er verbringt immer mehr Zeit in Bunkern und versteckt sich buchstäblich vor allen“, erklärte Putins Intimfeind Wladimir Kara-Mursa kürzlich der „Krone“.