Hier verdaut Lennart Karl sein tragisches WM-Aus

„Ich habe zum Glück nicht solche Schmerzen“, sagte er im Interview, zu dem er in die Mitte der Halle gebeten worden war: „Jetzt tue ich alles dafür, dass ich so schnell wie möglich zurückkomme“, gab er sich wieder kämpferisch. Ja, Lennart Karl war am Freitagabend zu Gast beim Basketball-Match des FC Bayern gegen Alba Berlin (104:94). Gemeinsam mit seiner Freundin, Influencerin Zoe Käppele, gab er sich das Spektakel live in der Arena