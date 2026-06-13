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„Will schnell zurück“

Hier verdaut Lennart Karl sein tragisches WM-Aus

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 14:02
Lennart Karl und seine Herzdame genossen den sportlichen Abend in München.
Lennart Karl und seine Herzdame genossen den sportlichen Abend in München.(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ALEXANDER HASSENSTEIN)
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Von krone Sport

Lennart Karl ließ sich feiern. Das wird ihm guttun, hatte der deutsche Super-Youngster doch seinen WM-Traum vor Kurzem platzen lassen müssen. Am Freitagabend trat er seither erstmals wieder öffentlich auf.

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„Ich habe zum Glück nicht solche Schmerzen“, sagte er im Interview, zu dem er in die Mitte der Halle gebeten worden war: „Jetzt tue ich alles dafür, dass ich so schnell wie möglich zurückkomme“, gab er sich wieder kämpferisch. Ja, Lennart Karl war am Freitagabend zu Gast beim Basketball-Match des FC Bayern gegen Alba Berlin (104:94). Gemeinsam mit seiner Freundin, Influencerin Zoe Käppele, gab er sich das Spektakel live in der Arena

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