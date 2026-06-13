Hier verdaut Lennart Karl sein tragisches WM-Aus

Lennart Karl ließ sich feiern. Das wird ihm guttun, hatte der deutsche Super-Youngster doch seinen WM-Traum vor Kurzem platzen lassen müssen. Am Freitagabend trat er seither erstmals wieder öffentlich auf.
„Ich habe zum Glück nicht solche Schmerzen“, sagte er im Interview, zu dem er in die Mitte der Halle gebeten worden war: „Jetzt tue ich alles dafür, dass ich so schnell wie möglich zurückkomme“, gab er sich wieder kämpferisch. Ja, Lennart Karl war am Freitagabend zu Gast beim Basketball-Match des FC Bayern gegen Alba Berlin (104:94). Gemeinsam mit seiner Freundin, Influencerin Zoe Käppele, gab er sich das Spektakel live in der Arena
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.