Ratajkowski sorgt mit wildem Sex-Essay für Wirbel

In ihrer Kolumne enthüllt sie auch die schmutzigen Details ihrer Sexabenteuer. So habe sie einen Mann mit einer „nasalen Stoner-Stimme“ in einer Bar aufgerissen, der „wie ein peinliches Überbleibsel aus den MySpace-Jahren“ gewesen sei. Als sie mit ihm in seine Wohnung ging und sich „plötzlich vor ihm auf den Knien wiederfand“, habe sie sich „besonders zufrieden über seinen Gesichtsausdruck gefühlt, als er auf mich herabblickte“.