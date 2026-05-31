Was Frauen und Männer beim Älterwerden erwartet

Mit den Jahren verändert sich der Körper – das ist ganz natürlich. Dennoch ranken sich um viele Beschwerden, die im mittleren und späteren Lebensalter auftreten, etliche Tabus. Dabei gilt: Niemand muss sich damit abfinden oder still leiden. Es gibt mit moderner Medizin und Pflanzenkraft jedoch Abhilfe!
Warum spüren wir die Jahre? Sowohl bei Frauen als auch bei Männern verlangsamen sich im Laufe der Zeit Stoffwechselprozesse, die Hormonproduktion verändert sich, Muskeln und Knochen bauen sich allmählich ab. Gleichzeitig reagiert der Körper oft sensibler auf Stress, Schlafmangel oder Ernährung.
Hormonelle Veränderungen treten bei allen auf
Besonders deutlich zeigen sich bei beiden Geschlechtern hormonelle Veränderungen. Bei Frauen sinkt in den Wechseljahren die Produktion der Hormone Östrogen und Progesteron. Bei Männern nimmt der Testosteronspiegel mit den Jahren ab. Auch das vermag zu Beschwerden zu führen, wenn meist auch schleichender. Dazu zählen nachlassende Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, Abnahme der Muskelmasse, Gewichtszunahme oder Libidoverlust.
Zusätzlich vergrößert sich bei vielen älteren Männern die Prostata, was zu häufigem Harndrang, auch nachts, schwachem Harnstrahl und dem Gefühl der unvollständigen Blasenentleerung führen kann.
Die Wechseljahre (Klimakterium) sind für viele herausfordernd. Typische Beschwerden sind:
Nicht aus Scham schweigen!
Viele Personen neigen dazu, Beschwerden aus Scham oder Unsicherheit zu ignorieren. Das ist jedoch weder notwendig noch sinnvoll. Ob Wechselbeschwerden oder Probleme mit der Prostata, diese Themen betreffen Millionen Menschen und sind medizinisch gut behandelbar.
Ab zur ärztlichen Beratung
Auf jeden Fall sollte man etwaige Beschwerden mit seinem Arzt oder seiner Ärztin besprechen! Mitunter setzen etliche Betroffene dann auf pflanzliche Hilfe, bevor sie eine klassische Hormon- oder andere Therapien in Betracht ziehen. Frauen greifen etwa zur Traubensilberkerze oder Rotklee, Salbei (gegen schwitzen) oder sibirischem Rhabarber. Dieser unterstützt bei Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen.
Auch für Männer gibt es pflanzliche Optionen. So kann etwa der Granatapfel die Prostatagesundheit unterstützen, ebenso wie die Sägepalme. Kürbiskerne und Brennnessel wirken sich positiv auf Blase und Harnwege aus.
Für beide Geschlechter gilt: Wer gesund älter werden möchte, sollte einen soliden Lebensstil pflegen. Das beginnt mit einer ausgewogenen Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten sowie ausreichend Eiweiß (z. B. Fisch, Hülsenfrüchte). Alkohol und hoch verarbeitete Lebensmittel nur selten zu sich nehmen. Und setzt sich mit täglicher Alltagsbewegung, regelmäßiger sportlicher Aktivität fort. Das Gehirn sollte man ebenfalls in Schwung halten, indem man Neues lernt und soziale Kontakte pflegt.
Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig
Wichtig ist außerdem, diverse Vorsorgeuntersuchungen (wie etwa die Bestimmung der Blutwerte, aber auch unterschiedliche Krebs-Screenings) und Arztbesuche unbedingt wahrzunehmen!
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