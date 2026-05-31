Was Frauen und Männer beim Älterwerden erwartet

Für beide Geschlechter gilt: Wer gesund älter werden möchte, sollte einen soliden Lebensstil pflegen. Das beginnt mit einer ausgewogenen Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten sowie ausreichend Eiweiß (z. B. Fisch, Hülsenfrüchte). Alkohol und hoch verarbeitete Lebensmittel nur selten zu sich nehmen. Und setzt sich mit täglicher Alltagsbewegung, regelmäßiger sportlicher Aktivität fort. Das Gehirn sollte man ebenfalls in Schwung halten, indem man Neues lernt und soziale Kontakte pflegt.