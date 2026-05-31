Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beschwerden loswerden

Was Frauen und Männer beim Älterwerden erwartet

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
31.05.2026 10:00
Regelmäßige ärztliche Kontrollen sind für alle wichtig.
Regelmäßige ärztliche Kontrollen sind für alle wichtig.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Mit den Jahren verändert sich der Körper – das ist ganz natürlich. Dennoch ranken sich um viele Beschwerden, die im mittleren und späteren Lebensalter auftreten, etliche Tabus. Dabei gilt: Niemand muss sich damit abfinden oder still leiden. Es gibt mit moderner Medizin und Pflanzenkraft jedoch Abhilfe!

0 Kommentare

Warum spüren wir die Jahre? Sowohl bei Frauen als auch bei Männern verlangsamen sich im Laufe der Zeit Stoffwechselprozesse, die Hormonproduktion verändert sich, Muskeln und Knochen bauen sich allmählich ab. Gleichzeitig reagiert der Körper oft sensibler auf Stress, Schlafmangel oder Ernährung.

Hormonelle Veränderungen treten bei allen auf
Besonders deutlich zeigen sich bei beiden Geschlechtern hormonelle Veränderungen. Bei Frauen sinkt in den Wechseljahren die Produktion der Hormone Östrogen und Progesteron. Bei Männern nimmt der Testosteronspiegel mit den Jahren ab. Auch das vermag zu Beschwerden zu führen, wenn meist auch schleichender. Dazu zählen nachlassende Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, Abnahme der Muskelmasse, Gewichtszunahme oder Libidoverlust.

Zusätzlich vergrößert sich bei vielen älteren Männern die Prostata, was zu häufigem Harndrang, auch nachts, schwachem Harnstrahl und dem Gefühl der unvollständigen Blasenentleerung führen kann.

⁣Herausforderung Wechseljahre

Die Wechseljahre (Klimakterium) sind für viele herausfordernd. Typische Beschwerden sind: 

  • Hitzewallungen und Schweißausbrüche
  • Schlafstörungen
  • Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit
  • Gewichtszunahme
  • Trockene Haut und Schleimhäute
  • Libidoverlust
  • Langfristige Veränderungen wie Knochenschwund (Osteoporose), erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Nicht aus Scham schweigen!
Viele Personen neigen dazu, Beschwerden aus Scham oder Unsicherheit zu ignorieren. Das ist jedoch weder notwendig noch sinnvoll. Ob Wechselbeschwerden oder Probleme mit der Prostata, diese Themen betreffen Millionen Menschen und sind medizinisch gut behandelbar.

Ab zur ärztlichen Beratung
Auf jeden Fall sollte man etwaige Beschwerden mit seinem Arzt oder seiner Ärztin besprechen! Mitunter setzen etliche Betroffene dann auf pflanzliche Hilfe, bevor sie eine klassische Hormon- oder andere Therapien in Betracht ziehen. Frauen greifen etwa zur Traubensilberkerze oder Rotklee, Salbei (gegen schwitzen) oder sibirischem Rhabarber. Dieser unterstützt bei Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen.

Auch für Männer gibt es pflanzliche Optionen. So kann etwa der Granatapfel die Prostatagesundheit unterstützen, ebenso wie die Sägepalme. Kürbiskerne und Brennnessel wirken sich positiv auf Blase und Harnwege aus.

Für beide Geschlechter gilt: Wer gesund älter werden möchte, sollte einen soliden Lebensstil pflegen. Das beginnt mit einer ausgewogenen Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten sowie ausreichend Eiweiß (z. B. Fisch, Hülsenfrüchte). Alkohol und hoch verarbeitete Lebensmittel nur selten zu sich nehmen. Und setzt sich mit täglicher Alltagsbewegung, regelmäßiger sportlicher Aktivität fort. Das Gehirn sollte man ebenfalls in Schwung halten, indem man Neues lernt und soziale Kontakte pflegt.

Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig
Wichtig ist außerdem, diverse Vorsorgeuntersuchungen (wie etwa die Bestimmung der Blutwerte, aber auch unterschiedliche Krebs-Screenings) und Arztbesuche unbedingt wahrzunehmen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
31.05.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

HNO-Arzt klärt auf
Schlafapnoe: Wenn Schnarchen krank macht
Darmgesundheit
Nahrungsmittelintoleranzen: Wenn Essen krank macht
Wieder gut hören:
Schlüssel zu guter Gesundheit und Lebensqualität
Job und Care-Arbeit
Warum Frauen gesundheitlich oft am Limit sind
Arzt klärt auf
Allergie durch Milben: Das können Betroffene tun
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
109.855 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
107.233 mal gelesen
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
91.820 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1488 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1183 mal kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
962 mal kommentiert
Archivbild
Mehr Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
Beschwerden loswerden
Was Frauen und Männer beim Älterwerden erwartet
„Stiller Killer“
Wissenslücken bei den eigenen Blutdruck-Werten
Verbreitete Krankheit
Gastritis: Jeder Fünfte hat eine Magenentzündung
Krone Plus Logo
Dermatologin warnt
E-Zigarette und Snus als heimlicher Faltenturbo
Krone Plus Logo
Privat versichern?
Haben Sie das lange Warten beim Arzt auch satt?

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf