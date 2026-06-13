Olympia-Traum steht für Pertl-Brüder über allem

Auch deshalb mussten sich die Pertl-Brüder spezifisch vorbereiten. Lukas setzte sich bewusst der Hitze aus, saß vollbekleidet am Ergometer im Keller oder war in der heißen Badewanne oder Sauna. „Die Hitze ist nicht so mein Steckenpferd gewesen, jetzt kann ich unter Hitze aber super arbeiten. Das ist ein richtiger Treiber für die Leistung“, weiß der 31-Jährige. Sein um drei Jahre jüngerer Bruder kommt mit den hohen Temperaturen besser zurecht. „Trotzdem habe ich bewusst an den warmen Tagen die Einheiten zu Mittag gemacht.“