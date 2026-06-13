Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nahrung aus dem Netz

Eine Jause von Temu: Kann das wirklich gut gehen?

Digital
13.06.2026 15:15
Hirschwurst, Speck und Käse: Wir haben für Sie eine Jause verkostet, die online beim ...
Hirschwurst, Speck und Käse: Wir haben für Sie eine Jause verkostet, die online beim chinesischen E-Commerce-Riesen Temu angeboten wurde. Mit überraschendem Fazit ...(Bild: Krone KREATIV/Temu/delicatessen-shop, stock.adobe.com)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Lebensmittel aus dem Internet, das ist 2026 nichts Exotisches mehr: Es gibt Online-Supermärkte mit Hauszustellung, die auch Frischware liefern, zudem sind Lebensmittel längst fixer Bestandteil des Sortiments des Online-Riesen Amazon. Aber eine Jause vom chinesischen Marktplatz Temu, der vor allem für seine Billigangebote bekannt ist, das erscheint dann doch etwas gewagt. Wir haben dennoch für Sie verkostet.

0 Kommentare

Temu, diesen Namen assoziieren die meisten Österreicher mit fernöstlichen Billigangeboten. Kleidung, Elektronik, Krimskrams werden auf der Plattform bestellt – zum ausgesprochenen Unmut des heimischen Handels, der seine Felle davonschwimmen sieht. Speck, Hirschwurst und Käse dürften bei Temu hingegen seltener geordert werden, aber auch derartige Produkte gibt es dort. Kann man sie sorgenfrei bestellen – und schmecken sie überhaupt? Krone+ hat die Probe aufs Exempel gemacht.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
13.06.2026 15:15
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Es ist die letzte WWDC für Tim Cook als Konzernchef. Im September soll der bisher für Geräte ...
Europa geht leer aus
Apple gegen EU: Heftiger Schlagabtausch um KI-Siri
Alter PlayStation-Hit
Dieser Spieleheld kehrt nach fast 20 Jahren zurück
Krone Plus Logo
Rundgang mit Krone+
ICRA 2026 in Wien: So nah ist die Robo-Revolution
Krone Plus Logo
Krone+ testet für Sie
Xiaomi 17T (Pro): Leica-Handy mit Schönheitsfehler
Krone Plus Logo
Mit Display & Rekorder
„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
210.286 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
107.763 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
83.592 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
1446 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
972 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
962 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Nahrung aus dem Netz
Eine Jause von Temu: Kann das wirklich gut gehen?
Krone Plus Logo
So sorgen Sie gut vor
Kryptowerte als Erbe? Sichern, bevor alles weg ist
Nach Insolvenz
Gössl-Trachten versteigert erneut seine Ware
Asfinag warnt
„Keine Digitale Vignette“: Ärger um falsche Strafe
Streit mit Influencer
Promi-Anwältin prüft Anzeige gegen Außenministerin

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf