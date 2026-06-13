Eine Jause von Temu: Kann das wirklich gut gehen?

Lebensmittel aus dem Internet, das ist 2026 nichts Exotisches mehr: Es gibt Online-Supermärkte mit Hauszustellung, die auch Frischware liefern, zudem sind Lebensmittel längst fixer Bestandteil des Sortiments des Online-Riesen Amazon. Aber eine Jause vom chinesischen Marktplatz Temu, der vor allem für seine Billigangebote bekannt ist, das erscheint dann doch etwas gewagt. Wir haben dennoch für Sie verkostet.