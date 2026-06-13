Eine Jause von Temu: Kann das wirklich gut gehen?

Lebensmittel aus dem Internet, das ist 2026 nichts Exotisches mehr: Es gibt Online-Supermärkte mit Hauszustellung, die auch Frischware liefern, zudem sind Lebensmittel längst fixer Bestandteil des Sortiments des Online-Riesen Amazon. Aber eine Jause vom chinesischen Marktplatz Temu, der vor allem für seine Billigangebote bekannt ist, das erscheint dann doch etwas gewagt. Wir haben dennoch für Sie verkostet.
Temu, diesen Namen assoziieren die meisten Österreicher mit fernöstlichen Billigangeboten. Kleidung, Elektronik, Krimskrams werden auf der Plattform bestellt – zum ausgesprochenen Unmut des heimischen Handels, der seine Felle davonschwimmen sieht. Speck, Hirschwurst und Käse dürften bei Temu hingegen seltener geordert werden, aber auch derartige Produkte gibt es dort. Kann man sie sorgenfrei bestellen – und schmecken sie überhaupt? Krone+ hat die Probe aufs Exempel gemacht.
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