Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin

Leichnam wies Schusswunden auf

Laut Spurenlage soll der 29-Jährige mit dem Pkw an der Stelle gegen einen Baum gekracht sein. Er überlebte den Crash nicht. Die Ermittler gehen in seinem Fall von einem Suizid aus. Der Leichnam des Mannes soll unter anderem Schusswunden im Bereich des Kopfes aufgewiesen haben.