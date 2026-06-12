Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin

Entsetzliche Szenen dürften sich am frühen Freitagabend in der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram in Oberösterreich abgespielt haben. Ein 29-jähriger Lehrer soll in der Schulbibliothek seine Ex-Freundin getötet haben. Die Leiche der 28-Jährigen wurde am frühen Abend von Angehörigen in den dortigen Räumlichkeiten entdeckt.
Der mutmaßliche Femizid und anschließende Suizid beschäftigen die Mordermittler des Landeskriminalamts Oberösterreich. Die Taten trugen sich am frühen Freitagabend, wohl gegen 17 Uhr, in der Innviertler Gemeinde zu. Die Frau dürfte in der Bibliothek der Mittelschule getötet worden sein. Das Opfer soll ebenfalls als Pädagogin an der Schule tätig gewesen sein.
Nach Tat mit Auto geflüchtet
Der mutmaßliche Täter soll daraufhin in sein Auto gestiegen und weggefahren sein. Der Wagen wurde gegen 18 Uhr rund 22 Kilometer entfernt stark beschädigt gefunden.
Leichnam wies Schusswunden auf
Laut Spurenlage soll der 29-Jährige mit dem Pkw an der Stelle gegen einen Baum gekracht sein. Er überlebte den Crash nicht. Die Ermittler gehen in seinem Fall von einem Suizid aus. Der Leichnam des Mannes soll unter anderem Schusswunden im Bereich des Kopfes aufgewiesen haben.
Über ein Motiv für die Tat war am Freitagabend noch nichts Genaues bekannt. Dadurch, dass das Opfer aber die Ex-Partnerin des mutmaßlichen Täters war, gilt ein möglicher Beziehungshintergrund als wahrscheinlich.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.