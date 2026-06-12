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Bibliothek als Tatort

Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin

Oberösterreich
12.06.2026 20:43
Die Gemeinde Taufkirchen an der Pram
Die Gemeinde Taufkirchen an der Pram(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Entsetzliche Szenen dürften sich am frühen Freitagabend in der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram in Oberösterreich abgespielt haben. Ein 29-jähriger Lehrer soll in der Schulbibliothek seine Ex-Freundin getötet haben. Die Leiche der 28-Jährigen wurde am frühen Abend von Angehörigen in den dortigen Räumlichkeiten entdeckt.

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Der mutmaßliche Femizid und anschließende Suizid beschäftigen die Mordermittler des Landeskriminalamts Oberösterreich. Die Taten trugen sich am frühen Freitagabend, wohl gegen 17 Uhr, in der Innviertler Gemeinde zu. Die Frau dürfte in der Bibliothek der Mittelschule getötet worden sein. Das Opfer soll ebenfalls als Pädagogin an der Schule tätig gewesen sein.

Nach Tat mit Auto geflüchtet
Der mutmaßliche Täter soll daraufhin in sein Auto gestiegen und weggefahren sein. Der Wagen wurde gegen 18 Uhr rund 22 Kilometer entfernt stark beschädigt gefunden.

Leichnam wies Schusswunden auf
Laut Spurenlage soll der 29-Jährige mit dem Pkw an der Stelle gegen einen Baum gekracht sein. Er überlebte den Crash nicht. Die Ermittler gehen in seinem Fall von einem Suizid aus. Der Leichnam des Mannes soll unter anderem Schusswunden im Bereich des Kopfes aufgewiesen haben.

Über ein Motiv für die Tat war am Freitagabend noch nichts Genaues bekannt. Dadurch, dass das Opfer aber die Ex-Partnerin des mutmaßlichen Täters war, gilt ein möglicher Beziehungshintergrund als wahrscheinlich.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen:

  • bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at
  • beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at 
  • beim Frauenhaus-Notruf unter 057722
  • den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, www.gewaltschutzzentrum.at 
  • sowie beim Polizei-Notruf: 133
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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