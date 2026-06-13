Tierliebe in „neuem Gewand“ & der Arte Noah-Preis

Der großartige „Adamhof“ in Straß hat es geschafft, das Umfeld für seine Schützlinge so gut wie im Heim möglich zu gestalten. Für die großartige Arbeit von Antonia Schöllauf und Team gab es nun auch eine Auszeichnung mit dem Arte Noah-Tierschutzpreis.
Es gibt sicher Tierheimleiter, die halt ihren Job machen. Und dann gibt es solche, die Lichtfiguren sind, bei denen „Herzblut“ keine leere Phrase ist. Da gehört etwa auf jeden Fall Susanne Bräuer vom Landestierheim in der Grabenstraße dazu. Die „Purzel & Vicky“-Betreiber.
Wir konnten die Kosten für den Umbau minimal halten. Das wäre nicht möglich gewesen, hätten wir nicht selbst alle wie verrückt geschuftet.
Antonia Schöllauf
Und Antonia Schöllauf, seit 2022 Leiterin des Tierheimes „Adamhof“ in Strass. Das jährlich an die 100 Hunde aufnimmt und vergibt, dazu 350 Katzen, außerdem Streuner kastrieren lässt (im Vorjahr 300), Plätze kontrolliert, ausrückt, wo immer und wann immer es nötig ist.
Und alles für die Schützlinge tut. Der „Adamhof“, der jetzt um eine Facette reicher ist. Um den Vierbeinern, die teils herzzerreißende Schicksale hinter sich haben, ihr Leben im Heim so gut wie möglich zu gestalten, wurde ein neues Containerdorf mit elf Zwingern mit Heizung und Kühlung gebaut. Mit der Möglichkeit für die Hunde, selbstbestimmt ins Freie zu gehen, sogar auf ein wertvolles Stück Rasen. Die Sonne genießen.
200.000 Euro waren dafür nötig, 61.000 Euro habe man dankenswerterweise vom Land als Unterstützung bekommen, den Rest aber in Eigenregie aufgebracht! „Wir können uns nur so sehr bei den Spendern bedanken“, so Antonia Schöllauf und ihre rechte Hand Michelle Sabathy. Und die Tiere beim Team – denn damit die Kosten so klein wie möglich blieben, hat dieses unermüdlich selbst Hand angelegt und gearbeitet, was ging.
Unglaubliches Engagement, das am Freitag auch durch den schönen Arte Noah-Tierschutzpreis belohnt wurde. „So etwas gibt uns immer Kraft und neuen Antrieb“, freut sich Antonia Schöllauf.
Genauso wie jedes Happy End für einen ihrer Schützlinge. Die Hoffnung lebt für jeden. Unlängst bekam ein Beagle, blind, taub, inkontinent, alt, noch ein wunderschönes Platzerl! Darauf hoffen „Milo“ und „Nita“ (siehe Fotos) noch sehnsüchtig.
Wenn Sie die Arbeit dieser großartigen Tierschützer unterstützen möchten: Tierschutzverein Adamhof, AT44 3820 6000 0001 7731
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