Tierliebe in „neuem Gewand“ & der Arte Noah-Preis

Und alles für die Schützlinge tut. Der „Adamhof“, der jetzt um eine Facette reicher ist. Um den Vierbeinern, die teils herzzerreißende Schicksale hinter sich haben, ihr Leben im Heim so gut wie möglich zu gestalten, wurde ein neues Containerdorf mit elf Zwingern mit Heizung und Kühlung gebaut. Mit der Möglichkeit für die Hunde, selbstbestimmt ins Freie zu gehen, sogar auf ein wertvolles Stück Rasen. Die Sonne genießen.