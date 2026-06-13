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Adamhof in Straß

Tierliebe in „neuem Gewand“ & der Arte Noah-Preis

Steiermark
13.06.2026 17:00
Der Kater kann seine Gefühle nicht so zeigen, ist aber sicher auch genauso happy mit den neuen ...
Der Kater kann seine Gefühle nicht so zeigen, ist aber sicher auch genauso happy mit den neuen Errungenschaften im Heim wie die Leiterin Antonia Schöllauf(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Der großartige „Adamhof“ in Straß hat es geschafft, das Umfeld für seine Schützlinge so gut wie im Heim möglich zu gestalten. Für die großartige Arbeit  von Antonia Schöllauf und Team gab es nun auch eine Auszeichnung mit dem Arte Noah-Tierschutzpreis.

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Es gibt sicher Tierheimleiter, die halt ihren Job machen. Und dann gibt es solche, die Lichtfiguren sind, bei denen „Herzblut“ keine leere Phrase ist. Da gehört etwa auf jeden Fall Susanne Bräuer vom Landestierheim in der Grabenstraße dazu. Die „Purzel & Vicky“-Betreiber.

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Wir konnten die Kosten für den Umbau minimal halten. Das wäre nicht möglich gewesen, hätten wir nicht selbst alle wie verrückt geschuftet.

Antonia Schöllauf

Und Antonia Schöllauf, seit 2022 Leiterin des Tierheimes „Adamhof“ in Strass. Das jährlich an die 100 Hunde aufnimmt und vergibt, dazu 350 Katzen, außerdem Streuner kastrieren lässt (im Vorjahr 300), Plätze kontrolliert, ausrückt, wo immer und wann immer es nötig ist.

Antonia Schöllauf und ihre Rechte Hand Michelle Sabathy vor den neuen Gehegen, die sogar einen ...
Antonia Schöllauf und ihre Rechte Hand Michelle Sabathy vor den neuen Gehegen, die sogar einen kleinen Rasen haben. Und mit „Milo“, dem freundlichen Statt-Mix, der so sehr auf ein Zuhause hofft.(Bild: Jürgen Fuchs)

Und alles für die Schützlinge tut. Der „Adamhof“, der jetzt um eine Facette reicher ist. Um den Vierbeinern, die teils herzzerreißende Schicksale hinter sich haben, ihr Leben im Heim so gut wie möglich zu gestalten, wurde ein neues Containerdorf mit elf Zwingern mit Heizung und Kühlung gebaut. Mit der Möglichkeit für die Hunde, selbstbestimmt ins Freie zu gehen, sogar auf ein wertvolles Stück Rasen. Die Sonne genießen.

Auch „Nita“ genießt die neuen Gefilde – und wartet auf ein liebevolles Für-Immer-Zuhause...
Auch „Nita“ genießt die neuen Gefilde – und wartet auf ein liebevolles Für-Immer-Zuhause...(Bild: Jürgen Fuchs)

200.000 Euro waren dafür nötig, 61.000 Euro habe man dankenswerterweise vom Land als Unterstützung bekommen, den Rest aber in Eigenregie aufgebracht! „Wir können uns nur so sehr bei den Spendern bedanken“, so Antonia Schöllauf und ihre rechte Hand Michelle Sabathy. Und die Tiere beim Team – denn damit die Kosten so klein wie möglich blieben, hat dieses unermüdlich selbst Hand angelegt und gearbeitet, was ging.

Auszeichnung mit dem Arte Noah-Preis: Martina Moder, Rene Rauch, Beatrice Schöllauf, Nina ...
Auszeichnung mit dem Arte Noah-Preis: Martina Moder, Rene Rauch, Beatrice Schöllauf, Nina Saufüssl, Antonia Schöllauf, Luise Roschker (von hinten links)(Bild: Tierheim Adamhof)

Unglaubliches Engagement, das am Freitag auch durch den schönen Arte Noah-Tierschutzpreis belohnt wurde. „So etwas gibt uns immer Kraft und neuen Antrieb“, freut sich Antonia Schöllauf.

Die Eröffnungsfeier war am Samstag voll im Gang
Die Eröffnungsfeier war am Samstag voll im Gang(Bild: zVg)

Genauso wie jedes Happy End für einen ihrer Schützlinge. Die Hoffnung lebt für jeden. Unlängst bekam ein Beagle, blind, taub, inkontinent, alt, noch ein wunderschönes Platzerl! Darauf hoffen „Milo“ und „Nita“ (siehe Fotos) noch sehnsüchtig.

Wenn Sie die Arbeit dieser großartigen Tierschützer unterstützen möchten: Tierschutzverein Adamhof, AT44 3820 6000 0001 7731

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