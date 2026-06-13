Schwierige Rückkehr ins Burgenland nach 1945

Bereits aus dem 13. Jahrhundert gibt es schriftliche Aufzeichnungen, dass sich erste Jüdinnen und Juden auf dem Gebiet des heutigen Burgenlandes ansiedelten. Nach Vertreibungen im 16. und 17. Jahrhundert aus den österreichischen Ländern und auch aus den ungarischen Städten begann in Westungarn/Burgenland ein blühendes jüdisches Leben.