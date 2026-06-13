Kind war erst zwei
Dreiköpfige Familie bei Frontalcrash ausgelöscht
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bayern sind am Samstagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei inzwischen mitteilte, handelt es sich bei den Opfern um eine dreiköpfige Familie aus München.
Zu dem Unfall kam es laut „Bild“-Zeitung kurz nach 5 Uhr auf der Bundesstraße 12 zwischen Stammham und Marktl im Kreis Altötting. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Familie (Vater, Mutter, Kind) mit ihrem Auto in Richtung München unterwegs, als das Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Lkw zusammenstieß.
Lkw-Fahrer unter Schock
Zahlreiche Rettungskräfte rückten zur Unfallstelle aus. Doch für die Insassen des Autos kam jede Hilfe zu spät. Der Vater war 46, die Mutter 44 und das Kleinkind zwei Jahre alt. Der Lkw-Fahrer habe nach Angaben der Einsatzkräfte bei dem Unfall einen Schock erlitten, sei jedoch nicht verletzt worden.
Unfallursache noch unklar
Wegen des Einsatzes und der Bergungsarbeiten sperrten die Behörden die B12 in dem betroffenen Bereich. Der Verkehr wurde über eine Umleitung geführt. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang unklar. Ein unfallanalytisches Gutachten soll nun dabei helfen, den Hergang zu klären.
Ähnlicher Unfall nur wenige Tage zuvor
Wie die bayrische Polizei am Samstag ebenfalls mitteilte, hatte sich erst vor vier Tagen ein ähnlicher Unfall mit tödlichem Ausgang im Landkreis Altötting ereignet. Auf der Bundesstraße 299 in Unterneukirchen war eine 27 Jahre alte Autofahrerin aus der Oberpfalz aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die junge Frau schwerst verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Dort erlag sie wenige Tage nach dem Verkehrsunfall ihren schweren Verletzungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.