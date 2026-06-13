Dreiköpfige Familie bei Frontalcrash ausgelöscht

Ähnlicher Unfall nur wenige Tage zuvor

Wie die bayrische Polizei am Samstag ebenfalls mitteilte, hatte sich erst vor vier Tagen ein ähnlicher Unfall mit tödlichem Ausgang im Landkreis Altötting ereignet. Auf der Bundesstraße 299 in Unterneukirchen war eine 27 Jahre alte Autofahrerin aus der Oberpfalz aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die junge Frau schwerst verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Dort erlag sie wenige Tage nach dem Verkehrsunfall ihren schweren Verletzungen.