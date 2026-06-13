Ex-Fußballprofi startet nach seinem „Tod“ durch

Nach einem Herzstillstand und sieben Operationen hat sich Ex-Fußballprofi Amro Lasheen ein neues Leben aufgebaut. Sein Weg steht sinnbildlich für das Aufstehen nach Niederlagen, das Kämpfen nach Rückschlägen und die Freude am Entdecken neuer Welten.
Es waren bange Momente am 24. März im Jahr 2021. Amro Lasheen brach im Zweitligaspiel zwischen seinem SV Horn und den Young Violets nach 50 Minuten auf dem Spielfeld zusammen – Herzstillstand! Schockierte Gesichter bei den Kollegen, hektisches Handeln beim medizinischen Personal, Ratlosigkeit im Publikum. Der Abbruch des Spiels war zugleich das Ende der sportlichen Profikarriere des damals 22-Jährigen. „Ich wurde mit dem Helikopter nach St. Pölten ins Spital gebracht, blieb dort zwei Wochen. Es war der erste Heli-Flug meines Lebens“, kann Lasheen fünf Jahre nach dem Vorfall darüber lachen.
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