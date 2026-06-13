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„Gib niemals auf!“

Ex-Fußballprofi startet nach seinem „Tod“ durch

Fußball
13.06.2026 15:14
Amro Lasheen erlitt im Zweitligaspiel in Horn einen Herzstillstand.
Amro Lasheen erlitt im Zweitligaspiel in Horn einen Herzstillstand.(Bild: GEPA pictures)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Nach einem Herzstillstand und sieben Operationen hat sich Ex-Fußballprofi Amro Lasheen ein neues Leben aufgebaut. Sein Weg steht sinnbildlich für das Aufstehen nach Niederlagen, das Kämpfen nach Rückschlägen und die Freude am Entdecken neuer Welten.

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Es waren bange Momente am 24. März im Jahr 2021. Amro Lasheen brach im Zweitligaspiel zwischen seinem SV Horn und den Young Violets nach 50 Minuten auf dem Spielfeld zusammen – Herzstillstand! Schockierte Gesichter bei den Kollegen, hektisches Handeln beim medizinischen Personal, Ratlosigkeit im Publikum. Der Abbruch des Spiels war zugleich das Ende der sportlichen Profikarriere des damals 22-Jährigen. „Ich wurde mit dem Helikopter nach St. Pölten ins Spital gebracht, blieb dort zwei Wochen. Es war der erste Heli-Flug meines Lebens“, kann Lasheen fünf Jahre nach dem Vorfall darüber lachen.

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