Vinicius Junior bringt eigenes Team zur Weißglut

Mission Nummer sechs. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (0 Uhr) steigt Rekordtitelträger Brasilien gegen Marokko zum ersten Mal in den heurigen WM-Ring. Der fünfte Stern am Seleção-Trikot ist 24 Jahre alt. Rivaldo, Kaka, Ronaldinho, Ronaldo: Das war Spielfreude, Straßenfußball, Zungenschnalzen, „Joga bonito“. An technischer Finesse fehlt es wohl auch im aktuellen Kader nicht, allerdings treten die „neuen“ Zauberer deutlich mehr als „Einzel“, dafür aber nicht proportional größer als „Künstler“ auf