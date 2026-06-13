Vinicius Junior bringt eigenes Team zur Weißglut

Brasiliens Fußball-Stars Vinicius Junior und Neymar sorgen mit ihren Eskapaden immer wieder für Negativ-Schlagzeilen. Aber wenn einer die Ballzauberer wieder auf Kurs bringen kann, dann ist es Carlo Ancelotti! Zudem zeigt die Statistik, dass mit der Seleção zu rechnen sein dürfte.
Mission Nummer sechs. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (0 Uhr) steigt Rekordtitelträger Brasilien gegen Marokko zum ersten Mal in den heurigen WM-Ring. Der fünfte Stern am Seleção-Trikot ist 24 Jahre alt. Rivaldo, Kaka, Ronaldinho, Ronaldo: Das war Spielfreude, Straßenfußball, Zungenschnalzen, „Joga bonito“. An technischer Finesse fehlt es wohl auch im aktuellen Kader nicht, allerdings treten die „neuen“ Zauberer deutlich mehr als „Einzel“, dafür aber nicht proportional größer als „Künstler“ auf
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