Real Madrid kostete Lopetegui einst den WM-Traum

Mit Spanien hätte Julen Lopetegui als Coach 2018 erstmals an einer WM teilnehmen sollen. Einen Tag vor der Eröffnung wurde er aber entlassen. Nun schaffte er es mit Katar zur Endrunde.
Viel Wirbel gab es exakt vor acht Jahren, am 13. Juni 2018. Einen Tag vor Beginn der Weltmeisterschaft setzte Spanien Chefcoach Julen Lopetegui vor die Tür. Der Grund? Real Madrid! Denn 24 Stunden zuvor gaben die Madrilenen die Verpflichtung Lopeteguis für die Saison 2018/19 bekannt. Spaniens Präsident Luis Rubiales fühlte sich brüskiert, zog daraufhin die Reißleine.
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