Real Madrid kostete Lopetegui einst den WM-Traum

Viel Wirbel gab es exakt vor acht Jahren, am 13. Juni 2018. Einen Tag vor Beginn der Weltmeisterschaft setzte Spanien Chefcoach Julen Lopetegui vor die Tür. Der Grund? Real Madrid! Denn 24 Stunden zuvor gaben die Madrilenen die Verpflichtung Lopeteguis für die Saison 2018/19 bekannt. Spaniens Präsident Luis Rubiales fühlte sich brüskiert, zog daraufhin die Reißleine.