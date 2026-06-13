Axt-Täter (30) ist laut Gutachten schizophren

„War wütend und genervt“

Das war offenbar der Auslöser für die brutale Attacke. Der 30-Jährige fühlte sich durch das Beobachten „wütend und genervt“, holte die Waffe aus seinem Rucksack und ging damit auf den 40-jährigen Linzer los. Der Mann versuchte noch vergeblich über den Markt zu flüchten. Vor einem Restaurant schlug der Mühlviertler mehrmals auf sein unschuldiges Opfer ein. Nur dank couragierter Augenzeugen, die den Schläger vertrieben, dürfte der Sicherheitsmann den Angriff überlebt haben. Der Täter zeigte sich bei seinen Einvernahmen geständig und gab an, den Tod des Mannes in Kauf genommen zu haben.