So retten wir die Welt doch noch vor dem Untergang

Die Welt steht am Abgrund, wir leben weit über unsere Verhältnisse. Besteht überhaupt noch Hoffnung, den leidgeprüften Planeten vor dem Kollaps zu bewahren? „Ja!“, sagt Paul Shrivastava, Präsident der Ideenfabrik „Club of Rome“. Wie wir die Welt retten können, verrät er „Krone+“.
Klimawandel, Wirtschaftskrise, machthungrige Autokraten – wie sollen wir da bitte die Welt retten? Wie ist eine lebenswerte Zukunft auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen möglich? Gibt es noch Grund zur Hoffnung? Mit diesen großen Fragen beschäftigt sich Paul Shrivastava jeden Tag. Der 74-jährige Inder ist Professor für Ökonomie an der Pennsylvania State University. Seit November 2023 führt er als Präsident die renommierte Denkfabrik „Club of Rome“, die an einem „Survivalguide“ für unseren Planeten arbeitet.
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