Mord an Lehrerin: Mutter fand tote 28-Jährige

Dunkle Wolken verdüstern am Samstagvormittag immer wieder den Himmel über Taufkirchen an der Pram. Eine Wetterlage, die gut zur aktuellen Stimmung in der 2900-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Schärding passt. Nach dem Mord an einer 28-jährigen Lehrerin in der örtlichen Mittelschule herrschen große Trauer und Bestürzung. Wie berichtet, soll ein 29-jähriger Kollege die Pädagogin in der Schulbibliothek getötet haben.