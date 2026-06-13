Leclerc schrottet im Qualifying seinen Ferrari

Sein Arbeitsgerät sah nicht ganz so unversehrt aus. Den Boliden ramponierte Leclerc ziemlich. Die rote Flagge wurde geschwenkt, das Qaulifying unterbrochen. Für den Monegassen der nächste Rückschlag. Zumal es der zweite Crash für ihn innerhalb von sechst Tagen war. Auch in Monaco war Leclerc mit einem Unfall ausgeschieden.