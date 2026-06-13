Leclerc schrottet im Qualifying seinen Ferrari

„Der ist fetznhin“, hieß es im ORF-Live-Kommentar. Und tatsächlich sah der Ferrari-Bolide recht übel ramponiert aus, nachdem ihn Charles Leclerc am Samstag im Qualifying in Barcelona gegen die Streckenbegrenzung manövriert hatte.
Leclerc hatte im Mittelsektor das Heck verloren. Die Folge: Der Ferrari rauschte ins Kiesbett und gegen die Barriere. Immerhin konnte der Pilot selbst aussteigen und sich auf den Weg Richtung Box machen.
Sein Arbeitsgerät sah nicht ganz so unversehrt aus. Den Boliden ramponierte Leclerc ziemlich. Die rote Flagge wurde geschwenkt, das Qaulifying unterbrochen. Für den Monegassen der nächste Rückschlag. Zumal es der zweite Crash für ihn innerhalb von sechst Tagen war. Auch in Monaco war Leclerc mit einem Unfall ausgeschieden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.