Jugendlicher bei Motocross-Unfall schwer verletzt

Ein 16-Jähriger, der am Samstag mit seinem Bike in Vorarlberg unterwegs war, stieß auf der Rheinstraße mit einem Klein-Lkw zusammen und wurde dabei im Kopfbereich verletzt.
Ein Motocrossfahrer (16) war am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Rheinstraße in Fahrtrichtung Bregenz unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich mit einem Kleinlaster kollidierte.
Der Jugendliche zog sich bei dem Unfall Verletzungen im Gesichtsbereich zu und musste nach der medizinischen Erstversorgung noch vor Ort mit dem Rettungshelikopter ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. Die Straße musste gesperrt, der Verkehr über das Ortsgebiet von Hard umgeleitet werden.
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