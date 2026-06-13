Einreise verweigert: Ghanas Regierung protestiert

Hintergrund ist, dass der 33-jährige Mittelfeldspieler des FC Villarreal seit April wegen Missbrauchsvorwürfen in London vor Gericht steht. Die nächste Anhörung ist für den Oktober angesetzt. Partey ist in England wegen mehrfacher Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt. Die Vorwürfe von mehreren Frauen gehen auf die Jahre 2020 bis 2022 zurück, als Partey für Arsenal spielte. Vor einem Londoner Gericht plädierte er auf nicht schuldig. Ein Urteil soll nicht vor Mitte 2027 fallen.