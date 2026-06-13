Harry Kane macht im Netz in Unterhose die Runde

„Wer hat das entschieden?“

Interessant, dass ausgerechnet diese Szene nicht rausgeschnitten wurde. Nicht, dass Kane sich für seine Hinteransicht genieren müsste, in seinem Sinne ist die Einstellung aber wohl kaum. Hämisch, süffisante Kommentare stopfen seither Social Meida nur so voll. Viele Nutzer zeigen sich verwundert, warum der Verband ein solches Video überhaupt zur Veröffentlichung freigegeben hatte. „Welcher Social-Media-Admin hat entschieden, Harry in Unterwäsche zu posten?“, fragte ein User ungläubig. Andere Nutzer kommentierten, England werde nun international verspottet und im übertragenen Sinne „ausgeraubt“. Es sei eine unnötige Blöße vor dem wichtigen Turnierstart.