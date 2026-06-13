Harry Kane macht im Netz in Unterhose die Runde

Englands Presse ist sich einig: Es ist ein „peinliches“ Video, das gerade auf Social Media die Runde macht. Es zeigt – warum auch immer – Harry Kane in Unterhose.
Kurz vor dem ersten WM-Auftritt der englischen Nationalmannschaft sorgt der Verband für Aufsehen im Internet. Ungewollt. Am Samstag wurde ein Video vom offiziellen Fotoshooting des Nationalteams veröffentlicht, das exklusive Einblicke hinter die Kulissen gewähren sollte. Stattdessen wurde Kapitän Harry Kane (32) in einem unbeobachteten Moment beim Umziehen „erwischt“, bekleidet nur mit seiner Unterwäsche. Die unglückliche Szene verbreitete sich rasch auf diversen Plattformen und wurde zur Zielscheibe für Spott.
„Wer hat das entschieden?“
Interessant, dass ausgerechnet diese Szene nicht rausgeschnitten wurde. Nicht, dass Kane sich für seine Hinteransicht genieren müsste, in seinem Sinne ist die Einstellung aber wohl kaum. Hämisch, süffisante Kommentare stopfen seither Social Meida nur so voll. Viele Nutzer zeigen sich verwundert, warum der Verband ein solches Video überhaupt zur Veröffentlichung freigegeben hatte. „Welcher Social-Media-Admin hat entschieden, Harry in Unterwäsche zu posten?“, fragte ein User ungläubig. Andere Nutzer kommentierten, England werde nun international verspottet und im übertragenen Sinne „ausgeraubt“. Es sei eine unnötige Blöße vor dem wichtigen Turnierstart.
Zusätzliche Würze erhält die Debatte durch einen Diebstahl, der sich am Freitag ereignet hatte. Dabei wurde Trainingsausrüstung aus einem Team-Transporter gestohlen. Ein User knüpft scherzhaft daran an und meinte, die Diebe hätten wohl auch Kanes Hose mitgenommen. Der Fototermin selbst diente der Erstellung der offiziellen WM-Porträts. Die Spieler, so wie auch Trainer Thomas Tuchel, posierten in der repräsentativen Teamkleidung.
Für die „Three Lions“ beginnt die WM am Mittwoch. In Gruppe L trifft England auf Kroatien, Ghana und Panama.
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