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Er verrät, wie es geht

50 kg abgespeckt: Im Büro hat Bennos Wort Gewicht!

Ernährung & Wohlfühlgewicht
26.03.2026 14:13
140 Kilo bei 1,82 m Körpergröße waren genug! Beniamino Grossrubatscher blies sich selbst den ...
140 Kilo bei 1,82 m Körpergröße waren genug! Beniamino Grossrubatscher blies sich selbst den Marsch, änderte seine Ernährung, begann zu sporteln – und speckte so über 50 Kilo ab.(Bild: Krone KREATIV/Beniamino Grossrubatscher (4))
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Von 140 Kilo auf unter 90? Das hat Beniamino Grossrubatscher geschafft! Jetzt motiviert er mit seiner Firma für betriebliche Gesundheitsförderung andere dazu, sich im Bürosessel nicht hängenzulassen. 

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„Bitte, schau dir an, was ich damals für eine Wampe hatte!“ Beniamino Grossrubatscher redet nicht drumherum, nennt das Kind oder genauer gesagt seinen Bauch beim Namen. Zeitgleich zeigt er der „Krone“ ein Bild von sich in jungen Jahren als Blasmusiker. Adrett gekleidet, samt Barett – und ja, das weiße Hemd spannt gehörig in der Körpermitte.

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