50 kg abgespeckt: Im Büro hat Bennos Wort Gewicht!

„Bitte, schau dir an, was ich damals für eine Wampe hatte!“ Beniamino Grossrubatscher redet nicht drumherum, nennt das Kind oder genauer gesagt seinen Bauch beim Namen. Zeitgleich zeigt er der „Krone“ ein Bild von sich in jungen Jahren als Blasmusiker. Adrett gekleidet, samt Barett – und ja, das weiße Hemd spannt gehörig in der Körpermitte.