Nach Vorwürfen: Schulleiter muss Posten räumen

Ein Clinch zwischen Eltern und Schülern mit der Direktion überschattete, wie die „Krone“ zuerst berichtete, in den letzten Monaten das Klima der Tourismusschulen Bad Gleichenberg. Von den Verantwortlichen wurde nun die Reißleine gezogen, der Schulleiter muss gehen!
Mit schweren Vorwürfen war jüngst der Direktor der Tourismusschulen Bad Gleichenberg konfrontiert. Wie die „Krone“ zuerst berichtet hat (damals wurden bewusst weder Name der Schule noch des Direktors genannt), soll Alfred Tieber mit mehreren Schülern und Eltern schwer im Clinch gelegen sein. Unter anderem, so die Vorwürfe, soll er sich immer wieder im Ton vergriffen und einigen seiner Schützlinge sogar den Mittelfinger gezeigt haben. Schülerinnen sollten bei Schulveranstaltungen ausnahmslos und auch gegen ihren Willen Röcke tragen (statt Hosen) und nicht mehr die Wahl haben, wie eigentlich vorgesehen. Zudem sollen Schulverträge gekündigt worden sein, ohne dass die Eltern Begründungen dazu erhalten hätten – so teilte es eine Lehrperson, die anonym bleiben will, der „Krone“ mit.
„Festzuhalten ist, dass die vorgebrachten Vorwürfe in einem zeitlichen Zusammenhang mit schulrechtlichen Maßnahmen gegenüber einzelnen Schülern stehen“, hieß es in einer damaligen Stellungnahme zur „Krone“. Man ortete einen Racheakt.
Überraschende Wende
Das Blatt scheint sich nun allerdings gewendet zu haben. Denn: „Der Steirische Hotelfachschulverein und der bisherige Direktor der Tourismusschulen Bad Gleichenberg, Alfred Tieber, haben sich darauf verständigt, künftig getrennte Wege zu gehen“, heißt es.
Hintergrund dieser Entscheidung sind unterschiedliche Auffassungen über die langfristige Ausrichtung der Tourismusschulen Bad Gleichenberg.
Verantwortliche der Schule
Hintergrund dieser Entscheidung sind unterschiedliche Auffassungen über die langfristige Ausrichtung der Tourismusschulen Bad Gleichenberg“, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch. Somit muss Tieber nach gerade einmal einem Jahr als Schulleiter seinen Tisch räumen.
Sofortige Nachfolge
Ihm nach folgt die langgediente Lehrkraft Birgit Knaus-Siegel. Mit ihrer langjährigen Erfahrung an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg sei sie mit dem Haus, seinen Strukturen und der Schulgemeinschaft bestens vertraut, heißt es. Und, so die Schule: „Ziel ist es, die eingeleitete Weiterentwicklung des Schulstandorts verantwortungsvoll voranzutreiben – im Sinne jener Werte, für die die Tourismusschulen Bad Gleichenberg stehen: Gemeinschaft, Verantwortung und ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe.“ In den kommenden Jahren sollen im Übrigen insgesamt vier Millionen Euro in den Standort investiert werden.
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