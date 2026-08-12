Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bad Gleichenberg

Nach Vorwürfen: Schulleiter muss Posten räumen

Steiermark
12.08.2026 11:42
Porträt von Monika König-Krisper
Porträt von Verena Schaupp
Von Monika König-Krisper und Verena Schaupp

Ein Clinch zwischen Eltern und Schülern mit der Direktion überschattete, wie die „Krone“ zuerst berichtete, in den letzten Monaten das Klima der Tourismusschulen Bad Gleichenberg. Von den Verantwortlichen wurde nun die Reißleine gezogen, der Schulleiter muss gehen! 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit schweren Vorwürfen war jüngst der Direktor der Tourismusschulen Bad Gleichenberg konfrontiert. Wie die „Krone“ zuerst berichtet hat (damals wurden bewusst weder Name der Schule noch des Direktors genannt), soll Alfred Tieber mit mehreren Schülern und Eltern schwer im Clinch gelegen sein. Unter anderem, so die Vorwürfe, soll er sich immer wieder im Ton vergriffen und einigen seiner Schützlinge sogar den Mittelfinger gezeigt haben. Schülerinnen sollten bei Schulveranstaltungen ausnahmslos und auch gegen ihren Willen Röcke tragen (statt Hosen) und nicht mehr die Wahl haben, wie eigentlich vorgesehen. Zudem sollen Schulverträge gekündigt worden sein, ohne dass die Eltern Begründungen dazu erhalten hätten – so teilte es eine Lehrperson, die anonym bleiben will, der „Krone“ mit. 

Lesen Sie auch:
An einer steirischen Schule liegen Eltern und Schüler mit ihrem Direktor im Clinch
„Nehmen das ernst“
Mittelfinger gezeigt? Vorwürfe gegen Schuldirektor
17.07.2026

„Festzuhalten ist, dass die vorgebrachten Vorwürfe in einem zeitlichen Zusammenhang mit schulrechtlichen Maßnahmen gegenüber einzelnen Schülern stehen“, hieß es in einer damaligen Stellungnahme zur „Krone“. Man ortete einen Racheakt.

Wie die „Krone“ bereits am 17. Juli berichtete, gab es in der Tourismusschule Bad Gleichenberg ...
Wie die „Krone“ bereits am 17. Juli berichtete, gab es in der Tourismusschule Bad Gleichenberg heftige Dispute.(Bild: Jürgen Radspieler)

Überraschende Wende
Das Blatt scheint sich nun allerdings gewendet zu haben. Denn: „Der Steirische Hotelfachschulverein und der bisherige Direktor der Tourismusschulen Bad Gleichenberg, Alfred Tieber, haben sich darauf verständigt, künftig getrennte Wege zu gehen“, heißt es.

Zitat Icon

Hintergrund dieser Entscheidung sind unterschiedliche Auffassungen über die langfristige Ausrichtung der Tourismusschulen Bad Gleichenberg.

Verantwortliche der Schule

Hintergrund dieser Entscheidung sind unterschiedliche Auffassungen über die langfristige Ausrichtung der Tourismusschulen Bad Gleichenberg“, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch. Somit muss Tieber nach gerade einmal einem Jahr als Schulleiter seinen Tisch räumen.

Birgit Knaus-Siegel übernimmt ab sofort die Agenden.
Birgit Knaus-Siegel übernimmt ab sofort die Agenden.(Bild: Tourismusschulen Bad Gleichenberg)

Sofortige Nachfolge
Ihm nach folgt die langgediente Lehrkraft Birgit Knaus-Siegel. Mit ihrer langjährigen Erfahrung an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg sei sie mit dem Haus, seinen Strukturen und der Schulgemeinschaft bestens vertraut, heißt es. Und, so die Schule: „Ziel ist es, die eingeleitete Weiterentwicklung des Schulstandorts verantwortungsvoll voranzutreiben – im Sinne jener Werte, für die die Tourismusschulen Bad Gleichenberg stehen: Gemeinschaft, Verantwortung und ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe.“ In den kommenden Jahren sollen im Übrigen insgesamt vier Millionen Euro in den Standort investiert werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
12.08.2026 11:42
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Bad Gleichenberg
ElternSchule
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden
101.143 mal gelesen
Krone Plus Logo
Feuerwehrleute mussten das völlig demolierte Unfallauto bergen.
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.368 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
85.584 mal gelesen
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1734 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1360 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1122 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf