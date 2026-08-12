Nach Vorwürfen: Schulleiter muss Posten räumen

Mit schweren Vorwürfen war jüngst der Direktor der Tourismusschulen Bad Gleichenberg konfrontiert. Wie die „Krone“ zuerst berichtet hat (damals wurden bewusst weder Name der Schule noch des Direktors genannt), soll Alfred Tieber mit mehreren Schülern und Eltern schwer im Clinch gelegen sein. Unter anderem, so die Vorwürfe, soll er sich immer wieder im Ton vergriffen und einigen seiner Schützlinge sogar den Mittelfinger gezeigt haben. Schülerinnen sollten bei Schulveranstaltungen ausnahmslos und auch gegen ihren Willen Röcke tragen (statt Hosen) und nicht mehr die Wahl haben, wie eigentlich vorgesehen. Zudem sollen Schulverträge gekündigt worden sein, ohne dass die Eltern Begründungen dazu erhalten hätten – so teilte es eine Lehrperson, die anonym bleiben will, der „Krone“ mit.