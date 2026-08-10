Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen

Gegen 17.15 Uhr waren die 36 Personen im Bereich Sonnberg im Sölder Ortsteil Vent auf einer Seehöhe von rund 2325 Metern in eine alpine Notlage geraten. Die drei Familien waren von der Bergstation der Wildspitzbahn zu einer Wanderung in nordöstliche Richtung aufgebrochen. Dabei geriet die Gruppe mehrfach in unwegsames Gelände und kam teilweise vom markierten Weg ab.