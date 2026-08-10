Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen

Dramatischer Einsatz im Hochgebirge! Drei Großfamilien mit insgesamt nicht weniger als 36 (!) Mitgliedern gerieten am späten Sonntagnachmittag im Tiroler Sölden im Hochgebirge in Alpinnot – darunter auch Kleinkinder in Kinderwägen! Mehr als zehn Wanderer mussten mittels Hubschraubertau geborgen werden – der Rest wurde von Bergrettern ins Tal gebracht.
Gegen 17.15 Uhr waren die 36 Personen im Bereich Sonnberg im Sölder Ortsteil Vent auf einer Seehöhe von rund 2325 Metern in eine alpine Notlage geraten. Die drei Familien waren von der Bergstation der Wildspitzbahn zu einer Wanderung in nordöstliche Richtung aufgebrochen. Dabei geriet die Gruppe mehrfach in unwegsames Gelände und kam teilweise vom markierten Weg ab.
Erwachsene, Jugendliche, Kleinkinder
Unter den Betroffenen befanden sich Erwachsene, Jugendliche und auch mehrere Kleinkinder in Kinderwägen, heißt es vonseiten der Alpinpolizei.
Schließlich wurden die Verhältnisse so schwierig, dass zwei Personen einen Notruf absetzten. Aufgrund des ausgesetzten alpinen Geländes wurde daraufhin eine umfassende Rettungsaktion eingeleitet.
Insgesamt 14 Personen mussten mittels Taubergung aus dem schwer zugänglichen Gelände geborgen werden.
Die Ermittler von der Polizei
Die Bergrettung Sölden rückte gemeinsam mit zwei Rettungshubschraubern aus. „Insgesamt 14 Personen mussten mittels Taubergung aus dem schwer zugänglichen Gelände geborgen werden“, so die Ermittler weiter. Die weiteren 22 Personen konnten von den Einsatzkräften der Bergrettung auf dem Landweg sicher ins Tal begleitet beziehungsweise gerettet werden.
Alle überstanden Abenteuer unverletzt
Nach Abschluss der Rettungsaktion stand fest: Alle 36 Mitglieder der drei Großfamilien konnten sicher ins Tal gebracht werden und überstanden das Abenteuer im Hochgebirge unverletzt.
Von Österreichern bis Amerikanern
Woher stammen die Betroffenen? Das wollte die „Krone“ noch von der Polizei wissen. Ein Sprecher zählte gleich mehrere Nationen auf: USA, Belgien, Großbritannien, aber auch Österreich ...
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