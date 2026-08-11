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Abnehmspritze: „Hängen jetzt Hautfetzen runter?“

Leben
11.08.2026 15:03
„Fett“ fühlte ich mich „hässlich“ – auf vielen verschiedenen Ebenen: Wie ich abnahm, hat Sie, ...
„Fett“ fühlte ich mich „hässlich“ – auf vielen verschiedenen Ebenen: Wie ich abnahm, hat Sie, liebe Leser, bewegt.(Bild: Krone-Collage/Eva Manhart/Silvia Schober)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Die „Krone Bunt“-Story über meine Abnehmreise mit der Spritze hat viele Leser bewegt. Das freut mich sehr. Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten, auch einige weniger positive. Manche waren auch etwas zum Schmunzeln, so wie die Frage, ob denn die Hose am Titelblatt echt sei. Hier meine Antworten auf die Fragen, die von Ihnen gestellt wurden.

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„Mutig“, sagen die einen. „Ja, aber“ die anderen. Und ein paar schreien „Teufelszeug!“ Das Thema Abnehmspritzen bewegt derzeit auf jeden Fall viele Menschen, egal in welche Richtung. Nachdem ich mit Hilfe einer solchen es endlich geschafft hatte, abzunehmen, habe ich darüber in der „Krone Bunt“ berichtet – und zwar so, wie es war, ohne zu beschönigen.

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