Abnehmspritze: „Hängen jetzt Hautfetzen runter?“

Die „Krone Bunt“-Story über meine Abnehmreise mit der Spritze hat viele Leser bewegt. Das freut mich sehr. Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten, auch einige weniger positive. Manche waren auch etwas zum Schmunzeln, so wie die Frage, ob denn die Hose am Titelblatt echt sei. Hier meine Antworten auf die Fragen, die von Ihnen gestellt wurden.