Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“

Ist ihr das Thema Flüchtlinge nicht wichtig?

Angriffig wird Stribl dann erstmals beim Thema Ceuta: Die Grünen würden schweigen. „Nein“, entgegnet Gewessler und verweist, wie schon im Vorjahr am selben Platz (und ein Jahr zuvor ihr Vorgänger Werner Kogler), auf zu sanfte grüne Worte in der Vergangenheit. Europa sei ein Kontinent der Hoffnung, doch man brauche Menschlichkeit und Ordnung. „Wir müssen wissen und kontrollieren, wer kommt.“ Man sei vielleicht zu inkonsequent gewesen in der Kommunikation, aber „Extremisten, die Menschenrechte mit Füßen treten, sind unsere Feinde.“