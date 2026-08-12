So lebt Österreichs erster Kambodscha-Legionär

Vor einem Monat startete Johannes Tartarotti das Abenteuer seines Lebens. Nachdem der ehemalige Kapitän von Schwarz-Weiß Bregenz seine Zelte in Vorarlberg abgebrochen hatte, übersiedelte er nach Kambodscha. Dort heuerte er bei Meister Svay Rieng FC an. Nun verrät der 27-Jährige, wie die ersten Wochen gelaufen sind, wie er lebt und wen er aktuell am meisten vermisst.
„Hier hat es das ganze Jahr mehr als 35 Grad Celsius. Momentan ist Regenzeit. Das heißt: Jeden Nachmittag regnet es meistens ein bis zwei Stunden ziemlich stark“, schildert Johannes Tartarotti die Wetterverhältnisse in seiner neuen Heimat Kambodscha.
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