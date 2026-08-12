So lebt Österreichs erster Kambodscha-Legionär

Vor einem Monat startete Johannes Tartarotti das Abenteuer seines Lebens. Nachdem der ehemalige Kapitän von Schwarz-Weiß Bregenz seine Zelte in Vorarlberg abgebrochen hatte, übersiedelte er nach Kambodscha. Dort heuerte er bei Meister Svay Rieng FC an. Nun verrät der 27-Jährige, wie die ersten Wochen gelaufen sind, wie er lebt und wen er aktuell am meisten vermisst.