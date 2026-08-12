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So lebt Österreichs erster Kambodscha-Legionär

Fußball International
12.08.2026 12:30
Johannes Tartarotti genießt den Blick vom Hotel-Pool über Phnom Penh.
Johannes Tartarotti genießt den Blick vom Hotel-Pool über Phnom Penh.(Bild: Privat)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Vor einem Monat startete Johannes Tartarotti das Abenteuer seines Lebens. Nachdem der ehemalige Kapitän von Schwarz-Weiß Bregenz seine Zelte in Vorarlberg abgebrochen hatte, übersiedelte er nach Kambodscha. Dort heuerte er bei Meister Svay Rieng FC an. Nun verrät der 27-Jährige, wie die ersten Wochen gelaufen sind, wie er lebt und wen er aktuell am meisten vermisst.

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„Hier hat es das ganze Jahr mehr als 35 Grad Celsius. Momentan ist Regenzeit. Das heißt: Jeden Nachmittag regnet es meistens ein bis zwei Stunden ziemlich stark“, schildert Johannes Tartarotti die Wetterverhältnisse in seiner neuen Heimat Kambodscha.

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