Italien: Ex-General will Patriarchat verteidigen

Vannacci stellt einen Zusammenhang zwischen dem Rückgang patriarchaler Strukturen und einer zunehmenden Gewalt gegen Frauen her. „Wo jede Spur der patriarchalen Gesellschaft verschwindet, nimmt die Gewalt gegen Frauen auf besorgniserregende Weise zu“, heißt es im neuen Grundsatzprogramm der neuen rechtspopulistischen Partei Futuro Nazionale (Nationale Zukunft). Das Thema des „mediterranen Patriarchats“, den es zu schützen gelte, steht dabei für ein konservatives Familien- und Gesellschaftsbild. Die weiteren Grundsätze der Partei sind der Schutz des Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, die christliche Identität sowie eine „römische Auffassung des Rechts“.