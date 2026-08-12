Die staatliche Gesundheitsfürsorge der USA zahlt künftig nicht mehr für Operationen und Hormonbehandlungen von Transgender-Kindern und -Jugendlichen. Zahlreiche republikanisch regierte US-Bundesstaaten haben derartige Behandlungen schon stark eingeschränkt.
„Bitte erinnert euch daran, wenn ihr bei den Zwischenwahlen im November eure Stimme abgebt: Die Demokraten hielten Kinder für zu jung, um zu wählen, aber offensichtlich für alt genug, um sich ihre Geschlechtsorgane abzuhacken. Wir werden Amerikas Kinder beschützen“, schrieb US-Präsident Donald Trump auf Truth Social. Er und seine Partei haben das kontrovers diskutierte Thema bereits häufig für ihre politischen Zwecke genutzt, nicht nur im Wahlkampf.
US-Medien gehen davon aus, dass nur wenige Kinder und Jugendliche von der neuen Regelung betroffen sein werden, die am 13. Oktober in Kraft treten wird. Auch viele andere medizinische Behandlungen werden laut dem Leiter der staatlichen Gesundheitssysteme Medicare und Medicaid, Mehmet Oz, nicht länger unterstützt. Die Behandlung psychischer Probleme sei davon ausgenommen.
Die Demokraten hielten Kinder für zu jung, um zu wählen, aber offensichtlich für alt genug, um sich ihre Geschlechtsorgane abzuhacken.
US-Präsident Donald Trump
Medicaid wurde als Gesundheitsprogramm für Menschen mit niedrigem Einkommen geschaffen, Medicare widmet sich Pensionistinnen, Pensionisten und Menschen mit Behinderungen. Die Abrechnung von Leistungen über die Programme macht einen wesentlichen Teil der Einnahmen vieler Krankenhäuser aus. Eine flächendeckende Krankenversicherung wie in Österreich gibt es in den Vereinigten Staaten nicht. Die US-Regierung teilt sich mit den Bundesstaaten die Kosten für Medicaid.
Kostenübernahme in Österreich
In Österreich werden die meisten geschlechtsangleichenden Behandlungen von den Krankenversicherungen übernommen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, dass Transsexualität „Krankheitswert zukommt, wenn die innere Spannung zwischen dem körperlichen Geschlecht und der seelischen Identifizierung mit dem anderen Geschlecht so ausgeprägt ist, dass nur durch die Beseitigung dieser Spannung schwere Symptome psychischer Krankheiten behoben oder gelindert werden“.
Vor Beginn einer Hormontherapie oder Operation ist im Regelfall eine Diagnose einer psychischen Erkrankung erforderlich. Hormontherapien können ab dem 16. Lebensjahr begonnen werden, bei Minderjährigen unter 16 Jahren ist eine gerichtliche Genehmigung erforderlich. Geschlechtsangleichende Operationen sind in fast allen Fällen erst ab 18 Jahren erlaubt.
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