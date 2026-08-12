USA kürzen Unterstützung für Transgender-Kinder

„Bitte erinnert euch daran, wenn ihr bei den Zwischenwahlen im November eure Stimme abgebt: Die Demokraten hielten Kinder für zu jung, um zu wählen, aber offensichtlich für alt genug, um sich ihre Geschlechtsorgane abzuhacken. Wir werden Amerikas Kinder beschützen“, schrieb US-Präsident Donald Trump auf Truth Social. Er und seine Partei haben das kontrovers diskutierte Thema bereits häufig für ihre politischen Zwecke genutzt, nicht nur im Wahlkampf.