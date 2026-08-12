Kein Ermittlungsverfahren gegen Strobl und Wrabetz

Denn, wie die Staatsanwaltschaft Wien den Beteiligten am Mittwoch mitteilte, sieht sie nach der Anzeige durch Roland Weißmann und umfangreicher Prüfung von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen die beiden ORF-Granden ab. „Die StA hat von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen, weil die Führung eines solchen Ermittlungsverfahrens aus rechtlichen Gründen unzulässig wäre“, heißt es in der Verständigung, die der „Krone“ vorliegt.