„Einen Superstar zu holen, kann dir das verhauen!“

Aller guten Dinge sind drei! Heute geht es für die meisterlichen Eishockey-Cracks der 99ers ins Trainingslager zu Kooperationspartner Kitzbühel. Das bereits dritte Mal. Gutes Omen: Wie auch schon im Vorjahr warten als Testgegner zweimal die Adler Mannheim. Das erste schaulaufen gegen den deutschen Vizemeister steigt am Donnerstag (17).