„Einen Superstar zu holen, kann dir das verhauen!“

Die Grazer Eishockey-Cracks brechen heute ins Trainingslager in Kitzbühel auf. Bereits am Donnerstag steht der erste Test an. Vor der Abreise sprach Meisterpräsident Herbert Jerich mit der „Steirerkrone“ über das kleinere Budget, die Saisonziele und auch, warum es keinen Superstar braucht.
Aller guten Dinge sind drei! Heute geht es für die meisterlichen Eishockey-Cracks der 99ers ins Trainingslager zu Kooperationspartner Kitzbühel. Das bereits dritte Mal. Gutes Omen: Wie auch schon im Vorjahr warten als Testgegner zweimal die Adler Mannheim. Das erste schaulaufen gegen den deutschen Vizemeister steigt am Donnerstag (17).
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