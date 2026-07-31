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Warum Ernährung für Junge so viel mehr bedeutet

Ernährung & Wohlfühlgewicht
31.07.2026 14:44
Während Proteinprodukte boomen, setzen viele junge Menschen auch bewusst auf natürliche ...
Während Proteinprodukte boomen, setzen viele junge Menschen auch bewusst auf natürliche Lebensmittel.(Bild: Krone KREATIV/......, Krone KREATIV)
Porträt von Lena Marie Haberzettl
Von Lena Marie Haberzettl

Statt des Frühstücks ein Proteinshake, mittags möglichst nur unverarbeitete Lebensmittel und am Abend werden Kalorien und Eiweiß getrackt. Ernährung ist für viele junge Menschen längst mehr als bloße Nahrungsaufnahme – sie ist zum Lifestyle geworden.

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Immer mehr junge Menschen wollen ihren Körper bewusst optimieren. Auf Social Media dominieren Begriffe wie High Protein, Whole Foods, Longevity, Biohacking oder Proteinfasten. Studien zeigen, dass Plattformen wie TikTok dabei eine immer größere Rolle spielen. Laut einer Erhebung der britischen AHDB nutzt bereits mehr als die Hälfte der Generation Z TikTok als Informationsquelle rund um Ernährung und Lebensmittel.

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