Warum Ernährung für Junge so viel mehr bedeutet

Immer mehr junge Menschen wollen ihren Körper bewusst optimieren. Auf Social Media dominieren Begriffe wie High Protein, Whole Foods, Longevity, Biohacking oder Proteinfasten. Studien zeigen, dass Plattformen wie TikTok dabei eine immer größere Rolle spielen. Laut einer Erhebung der britischen AHDB nutzt bereits mehr als die Hälfte der Generation Z TikTok als Informationsquelle rund um Ernährung und Lebensmittel.