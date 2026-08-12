Gründungsrekord: Welche Visionen Steirer antreiben

Mit 2791 Gründungen im ersten Halbjahr 2026 erzielte die Steiermark einen neuen Spitzenwert. Und das, obwohl die Selbstständigkeit als hartes Pflaster gilt. Was bewegt Gründer, den wirtschaftlichen Herausforderungen zu trotzen? Und welche Tipps haben sie für andere Steirer mit großen Visionen?
Jasmin Gotthardt leitet den ersten frauengeführten Barbershop in Graz. 2025 wagte sie nicht nur den Schritt in die Selbstständigkeit – sie stürzte sich auch in eine absolute Männerdomäne. „Zum Glück habe ich nur wenige blöde Sprüche bekommen“, sagt die 33-Jährige. Heute gibt es an ihrer Idee ohnehin nichts mehr zu zweifeln: Ihr Salon am Lendplatz ist stets ausgebucht – „ohne Termin geht nix“. Herren gehen genauso ein und aus wie Damen mit Kurzhaarfrisuren.
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