Gründungsrekord: Welche Visionen Steirer antreiben

Jasmin Gotthardt leitet den ersten frauengeführten Barbershop in Graz. 2025 wagte sie nicht nur den Schritt in die Selbstständigkeit – sie stürzte sich auch in eine absolute Männerdomäne. „Zum Glück habe ich nur wenige blöde Sprüche bekommen“, sagt die 33-Jährige. Heute gibt es an ihrer Idee ohnehin nichts mehr zu zweifeln: Ihr Salon am Lendplatz ist stets ausgebucht – „ohne Termin geht nix“. Herren gehen genauso ein und aus wie Damen mit Kurzhaarfrisuren.