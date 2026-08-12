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Infinity Water präsentiert die neuen Sommersorten

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12.08.2026 12:51
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(Bild: Alpine Brands)
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Von Sponsoring

Erfrischung trifft Musik: Mit der neuen Limited Edition Infinity Water feat. CRO bringt Gasteiner sommerlichen Genuss in die Dose. Die zuckerfreie Rezeptur mit direkt gepresstem Zitronensaft sorgt für natürliche Frische. Jetzt mit etwas Glück ein Sommerpaket voller spritziger Sorten gewinnen.

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Sommer, Sonne, Sonnenschein – Der Sommer zeigt sich in vollster Pracht. Blühende Landschaften, sonniges Badewetter und Temperaturen die in sich in die Höchstgrade bewegen. Was bei der Hitze natürlich nicht fehlen darf? Die passende Erfrischung! Genau dafür sorgt jetzt Gasteiner mit dem Infinity Water feat. CRO-Sommerpaket. Die neue Limited Edition mit direkt gepresstem Zitronensaft kombiniert den lässigen Vibe von CRO mit der belebenden Frische von Gasteiner – 100% natürlich und ohne Zucker. Um den Geschmack der Produktneuheit erlebbar zu machen, verlosen wir zwei Infinity Water Sommerpakete, die Erfrischung in die Sommerzeit bringen.

Wenn Wasser auf Musik trifft
Infinity Water feat. CRO ist die Produktneuheit aus dem Hause Gasteiner. In einer Kooperation mit dem Star-Rapper bringt der Mineralwasserhersteller eine Limited Edition der beliebten Sorte Zitrone auf den Markt, welche vom Künstler persönlich gestaltet wurde. Wie auch die anderen Sorten aus der Infinity Water Range – Orange, Himbeer Zitrone und Holunder Limette – verbindet die limitierte CRO Edition Zitrone ein einzigartiges geschmackliches Erlebnis mit Emotionen und Musik. 

(Bild: Ines Thomsen)

Die Kooperation steht unter dem Claim „Never not flowing“ und präsentiert sich mit klarer Haltung: eine Generation, die ihren eigenen Rhythmus findet und sich kontinuierlich weiterentwickelt. „Ich mag, wenn sich Dinge leicht anfühlen – und genau das ist Infinity Water für mich. Einfach, aber genial. Frisch gepresster Zitronensaft mit Sprudel keine Zusätze, ohne Zucker – erfrischend und zeitgemäß“, sagt CRO. Das Gasteiner Infinity Water feat. CRO soll aber nicht nur gut aussehen und erfrischen, sondern auch Erlebnisse schaffen: Unter jeder Dosenlasche befindet sich ein Gewinncode mit Preisen aus der Musikwelt – darunter Konzerttickets, Festivalpässe und exklusive Meet-and- Greets.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun jeweils ein Inifnity Water Sommerpaket bestehend aus je 6 Flaschen des Infinity Water feat. Cro in den Geschmacksrichtungen Zitrone, Orange, Himbeer-Zitrone und Holunder-Limette. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 19. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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