Infinity Water präsentiert die neuen Sommersorten

Die Kooperation steht unter dem Claim „Never not flowing“ und präsentiert sich mit klarer Haltung: eine Generation, die ihren eigenen Rhythmus findet und sich kontinuierlich weiterentwickelt. „Ich mag, wenn sich Dinge leicht anfühlen – und genau das ist Infinity Water für mich. Einfach, aber genial. Frisch gepresster Zitronensaft mit Sprudel keine Zusätze, ohne Zucker – erfrischend und zeitgemäß“, sagt CRO. Das Gasteiner Infinity Water feat. CRO soll aber nicht nur gut aussehen und erfrischen, sondern auch Erlebnisse schaffen: Unter jeder Dosenlasche befindet sich ein Gewinncode mit Preisen aus der Musikwelt – darunter Konzerttickets, Festivalpässe und exklusive Meet-and- Greets.