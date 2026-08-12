Diesen bekannten Charakter spielt Nicholas Hoult

Der britische Schauspieler Nicholas Hoult („X-Men“, „The Menu“) wirkt in der zweiten Staffel der „Harry Potter“ Serie mit. Der 36-Jährige übernimmt die Rolle des eitlen und arroganten Hogwarts-Professors Gilderoy Lockhart, wie der Streamingdienst HBO Max in einem Instagram-Beitrag bekannt gab.
HBO Max kündigte die erste Staffel der Serienadaption der weltbekannten Romane von Autorin J.K. Rowling für Weihnachten 2026 an.
In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als der berühmte Zauberlehrling Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen. John Lithgow verkörpert Schulleiter Albus Dumbledore.
Hoult übernimmt von Kenneth Branagh
In dem Film „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ verkörperte Hollywoodstar Kenneth Branagh die Rolle des selbstverliebten Hochstaplers Lockhart.
Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. „Harry Potter“ zählt zu den erfolgreichsten Romanserien der Welt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.