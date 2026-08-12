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„Harry Potter“-Serie

Diesen bekannten Charakter spielt Nicholas Hoult

Society International
12.08.2026 11:55
Nicholas Hoult verkörpert in der neuen „Harry Potter“ Serie einen sehr bekannten Charakter.
Nicholas Hoult verkörpert in der neuen „Harry Potter“ Serie einen sehr bekannten Charakter.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jon Kopaloff)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische Schauspieler Nicholas Hoult („X-Men“, „The Menu“) wirkt in der zweiten Staffel der „Harry Potter“ Serie mit. Der 36-Jährige übernimmt die Rolle des eitlen und arroganten Hogwarts-Professors Gilderoy Lockhart, wie der Streamingdienst HBO Max in einem Instagram-Beitrag bekannt gab.

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HBO Max kündigte die erste Staffel der Serienadaption der weltbekannten Romane von Autorin J.K. Rowling für Weihnachten 2026 an.

In den Hauptrollen sind Dominic McLaughlin als der berühmte Zauberlehrling Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen. John Lithgow verkörpert Schulleiter Albus Dumbledore.

John Lithgow wird zu Schulleiter Albus Dumbledore.
John Lithgow wird zu Schulleiter Albus Dumbledore.(Bild: HBO Max)

Hoult übernimmt von Kenneth Branagh
In dem Film „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ verkörperte Hollywoodstar Kenneth Branagh die Rolle des selbstverliebten Hochstaplers Lockhart.

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Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. „Harry Potter“ zählt zu den erfolgreichsten Romanserien der Welt.

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